立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票

【立法会选举/旅游界/江旻憓/马轶超】立法会选举完成点票，在旅游界功能界别，巴黎奥运金牌得主江旻憓「空降」参选，以131票赢得议席，对手旅游及科技公司董事马轶超只得23票。

江旻憓：当好政策推动者及桥梁角色

江旻憓表示很荣幸能够当选，感谢业界支持，强调旅游业是香港四大产业支柱之一，接下来会当好政策推动者及社会桥梁的角色，为大家发声及推动旅游业发展，并会尽快投入工作，团结业界、服务香港。但她未有回应任何提问即离开。

江旻憓持加拿大护照 正申请放弃

现年31岁的江旻憓在巴黎奥运历史性夺金后，急流勇退结束职业生涯，并加入马会担任对外事务助理经理。自传出参选后，江旻憓已暂停马会职务。她早前报名参选，承认持有加拿大护照，正申请放弃。

江旻憓空降旅游界参选，获多名商界及旅游界人士站台，包括信和集团主席黄永光、旅议会主席谭光舜。

