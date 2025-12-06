专访．选委界︱范骏华：平常心看待选情 首要关注灾后支援及制度改革

立法会选举明日投票，其中选委会界别共50人争夺40个议席。候选人之一、全国政协委员范骏华接受《星岛》访问时表示，自己是该界别唯一一名执业会计师，服务社会逾20年，涉猎文化、体育、国家安全教育等跨界别工作，亦有全国政协经验，故会以平常心看待选情，「无论结果怎样，都不会影响自己服务香港的决心。」

宏福苑火灾 范骏华：须改革制度

大埔宏福苑火灾至今造成多人死伤，问及若进入立法会将会推动哪些工作，范骏华说，首要工作是加强居民的情绪支援，事件同时反映政府必须改革制度，「抽样、巡查工作是否可以多花功夫？法例上亦有修例的必要。」

对于有意见认为政府应重建大埔宏福苑，他坦言「重建是否适合？其实要住户住回同区，绝不容易，重返家园也不一定要原区安置」，期望政府就后续工作多加研究。

范太特意抽空拍宣传片

范骏华报名参选当日获母亲、前立法会主席范徐丽泰现身支持，范太有否「献计」及协助选举工程？范骏华说，范太特意抽空为他拍摄宣传短片，但「整体上范太没有直接参与，我自己亦没有要求她参与。」不过他笑言，有时候范太出席活动，「见到朋友会顺便为我拉票。」他又说，自己在拉票过程中，已向选委们说明政纲理念，「写的政纲没有大政党咁Grand，都是自己一手一脚写出来！」

本身是励进教育中心理事会主席的范骏华，过去一直深耕青年工作，强调「沟通与教育」是推动国民认同的关键。问及如何将经验转化为具体政策，培养助青年建立国家安全意识与社会责任感，范骏华说，一直十分重视教育工作，建议政府就国家安全教育上提供统一教材。至于本港棒球发展，身兼香港棒球总会永远名誉会长的范骏华表示，发展体育不同时期都有新思维，未来将推动与大湾区城市的协作，扩大棒球运动的影响力与参与度。

