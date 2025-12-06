专访．港岛西︱3现任议员互撼 至少一人「落马」 陈学锋：跨阶层是优势 杨哲安主打中产

立法会选举港岛西选区，选民阶层最广，范围包括香港政经中心的中西区；主打消闲、旅游的南区；以及拥有自然景观的离岛区，如何平衡不同阶层需求成重点。该区议员民建联陈学锋争取连任，挑战者包括新民党选委界陈家珮，以及工联会劳工界郭伟强，二人皆转跑道竞逐连任；自由党中西区区议员杨哲安，以及报称独立的离岛区议员黄秋萍亦有落场。

港岛西选区选候人。左起：杨哲安、陈家珮、黄秋萍、陈学锋、郭伟强。

自由党杨哲安关注中产 核心理念搞好经济

杨哲安表示，自己代表中产、夹心及中小微企，强调自由党的核心理念是搞好经济，保持简单税制。他坦言，很多时中产不是需要一个数目去支持，而是政府认证他们有贡献，且不要令他们失预算，更不要给予太多有漏洞的福利。

新民党陈家珮：长者出行需更多优化

陈家珮说明白区内有私楼及公屋居民，但无论甚么阶层，对社区设施有一定期望，特别是人口老化下，长者出行上需有更多优化，亦要推动多做儿童友善社区。同时交通亦非常重要，南港岛线西段仍未通行，未达至环岛效应。

民建联陈学锋：跨阶层政党是优势

陈学锋强调民建联是跨阶层政党，不是集中偏帮某部分市民，定位是全港市民都要照顾，因此经济、民生政策俱备，这是民建联本身的优势。被问到若基层要求「减糖」、中产要求减税会如何应对，他指该党懂得拿捏平衡，与不同阶层市民沟通，让他们更明白政府的情况。

工联会郭伟强：基层或高管都会查询劳工事宜

郭伟强认为，在社区民生上，各阶层都是追求安居乐业及改善环境，诉求相似，而在权益问题上，无论是基层或高管都会来查询劳工法相关事宜。他指不同阶层市民各有诉求，只要主动提出，都会反映给政府考虑。

电子道路收费？候选人倡做好配套 有质疑成效

众人关注区内交通问题，希望南港岛线西段尽快「上马」，而面对中环塞车问题上，应否推动政府曾倡议的电子道路收费？杨哲安支持道路收费概念，且中环是国际金融中心，一定要做好配套，包括在收费范围外增加泊车位、上落客位等，否则很难支持。

陈家珮坦言电子道路收费有很多争议，该处经常「车等人」，政府已用了很多科技去尝试解决，例如电子「牛肉干」、交通录影执法等，虽不能一步到位，但具阻吓力令驾驶人士更为自律，从而疏导交通。

陈学锋称，很多人质疑收费是否让有钱人可专用一些道路，市民就不可以用，认为情况不应如此，表明反对电子道路收费。他建议调节上落货时间、加强电子执法等。

郭伟强指，中环内街塞车应透过交通管理执法去疏通，且没有位置可安装「龙门架」作侦测，很难做到收费，而随推行「三隧分流」多了司机使用西隧，西隧出口到中环亦有挤塞，不是收费可解决得到。

相关新闻：立法会选举｜港岛西论坛 杨哲安讽大党议员「未跑就嗌苦」 陈学锋嘲杨夜蒲经验丰

港岛西3号候选人黄秋萍。

3现任议员同时角逐 至少一人「落马」

港岛西区有3名现任议员角逐，换言之至少一人将「落马」。陈学锋被问到有何优势时表示，自己熟悉地区，能真正听到市民声音，但强调没有所谓「必赢」。陈家珮称由区议员做起，至今服务地区15年，新民党最大优势是中肯，亦关注跨阶层议题，为议会带来多元声音。

郭伟强自言有「五个唯一」，包括唯一拥有社工专业、唯一已连任三届议员；唯一在议会在反拉布及止暴制乱的候选人。曾任政治助理的杨哲安称，自己是唯一「三栖」候选人，即曾于政府工作、从商及拥有地区工作经验的候选人，又指自己最有国际视野，成立了国际KOL联盟「中国故事」，曾于联合国发言，说好香港故事。

离岛区议员黄秋萍团队称，因公务繁忙未能受访。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦、叶伟豪、何健勇、汪旭峰