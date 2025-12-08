立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜

立法会选举2025︱立法会选举完成投票，选举委员会界别由50人争40席，当选名单率先出炉。其中在旅游界让路予江旻憓、「转跑道」到选委界的姚柏良，以1397票成为票王；现任议员陈凯欣以1386票，成为票后，24名争取连任的议员全数当选。多名首次参选新人成功晋身议会，包括全国政协委员范骏华、商人庄家彬、港区人大代表文颕怡等、美丽华酒店集团首席营运总裁陈宗彝、香港警察员佐级协会前主席陈祖光。

多名法律界人士成功入局，包括前律师会会长苏绍聪、大律师范凯杰、吴英鹏等。

工联会两名副会长落败 冯英伦「梗颈四」

民建联派出8人参选，全部当选，包括争取连任的陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤，以及港区人大代表朱立威、观塘区议员洪锦铉。教联会亦成为「大赢家」，争取连任的会长刘智鹏当选，主席黄锦良、副会长兼培侨中学校长伍焕杰亦当选。

工联会派4人参选，只有现任议员黄国及梁子颖成功连任，新参选的两名副会长马光如和曾志文皆落败。

10名落选者包括发展局前政治助理冯英伦，排第41名，他获得988票，比夺得最后一席的大律师吴英鹏少14票。其他落选者包括测量学会前会长刘振江、公屋联会总干事招国伟、香港中小型企业联合会会长郭志华、商人柯家洋等。

陈凯欣感谢选委信任 延续高效议政

「票王」姚柏良表示，能取得最高票是对他的充分肯定，感谢选委的支持，亦看到今次选委界别选举所有候选人都是非常优秀，相信选委要作出选择都非常困难，很荣幸选举号码是1号才能取得最高票，认为「票后」陈凯欣才是实至名归。

他续称，自己过去4年很努力为旅游业发声、推动旅游业的复苏及发展，选委都看到他的往绩，能在新跑道上当选反映各界都很重视旅游界的发展，可推动到更多跨界别的合作。

「票后」陈凯欣衷心感谢所有选委，亦称50位候选人是各有各长处，在互相补位情况，希望有不同背景的议员进入议会，如一个社会缩影般反映不同界别的声音，希望可延续高效的议政、论政，会即时投入工作。

自由党李镇强同样感谢选委投票支持，认为今次选举大家都十分团结，可就不同政纲论政，各选委表达个人能力、想法等，又称过去的高效工作，因为在背后做了很多不同的沟通工作，希望可以延续下去，又形容50位候选人都是「精英」。

多名当选议员称积极跟进宏福苑大火制度改革

范骏华表示今次竞选比较激烈，一直保持平常心，但到宣布时仍感到紧张，能够当选都要感谢所有支持他的选委及助选团。至于上任后要立即处理宏福苑灾后重建工作，他指要看上任后政府提出哪些方案，是否能够针对问题源头处理，希望明年上半年政府有明确改革的方向，并以谨慎的态度处理，向市民作出交代。

连任成功的管浩鸣表示，今次竞争激烈，很感恩可以成功连任。针对宏福苑火灾，他表示法规上要作全面的检视，积极跟进改革，而社福机构已尽力帮助灾民，社工压力很大，已在思考不同方法处理。

连任成功的吴杰庄表示所有候选人都非常有实力，非常荣幸能够连任，而很多选委都反映记得他过往的工作，形容选委都非常有质素，可为市民选出有水平的议员。未来工作方面，他指首要处理宏福苑灾后重建，包括经济上的支援，是否需要拨款等，亦要检视制度上的改革，关心法团及分判商的关系该如何处理，同时中央「十五五」规划出台，关注创科等方面的工作。

连任成功的新民党何敬康感谢选委支持，由于该党其他候选人选情紧张，心情仍然沉重，但明白社会亦有其他工作需要处理，今天起可以重拾议员工作，希望可配合特区政府推动改革，做好火灾后续工作。