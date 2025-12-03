Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜特区政府强烈谴责反中乱港分子 就政府支援善后工作发表失实言论 将果断执法

政情
更新时间：22:30 2025-12-03 HKT
发布时间：22:30 2025-12-03 HKT

香港特别行政区政府今日（3日）对外部势力，包括反华传媒机构，以及反中乱港分子，不但就特区政府跟进大埔宏福苑火灾的支援善后及调查工作发表失实和抹黑的言论，甚至搬弄是非、恶意攻击救灾工作，对此特区政府表示强烈不满及反对。该些以灾生乱之徒，用心险恶，抹煞了特区政府和社会各界为救灾所作出的努力，必须予以谴责。

反中乱港分子恶意抹黑救援善后工作  政府绝对不能掉以轻心

特区政府发言人指出，火灾发生后，整个香港社会目前正经历一场集体伤痛。在这个艰难时刻，香港最需要的，是社会团结一致，大家一起守好自己的岗位，尽全力处理好火灾的善后工作，令社会可以早日复原。可惜的是一些别有用心的外部势力及反中乱港分子，竟然在火灾发生后，意图透过在网上散播假新闻、假消息，甚至派发煽动性传单等，恶意抹黑救援工作、挑动社会分化对立，影响社会团结一致推动救灾善后工作，更对受灾的居民造成「二次伤害」。若任由这些行为蔓延，不单会影响火灾的善后工作，甚至影响香港社会稳定，危害国家安全，政府绝对不能掉以轻心。

特区政府强烈谴责反中乱港分子 就政府支援善后工作发表失实言论 将果断执法。

宏福苑五级火︱驻港国安公署斥一小撮外部敌对势力借灾生事 妄图重现黑暴乱象 行径卑劣

发言人强调，特区政府绝不容忍任何不顾当前困境、颠倒是非，而对特区政府及救援人员工作的恶意抹黑，尤其是意图挑起市民对政府的仇恨的犯罪行为。现在最需要的是香港社会各界团结一致、众志成城，支持受灾的居民尽快走出伤痛，帮助他们好好的继续生活。任何意图破坏救援工作、制造种种障碍的人，政府都不会姑息。无论他们身处何地，特区政府将竭尽全力、依法迎头痛击，确保正义得以伸张。

发言人表示，社会大众必须对利用灾情散播失实资讯，意图分化社会、煽动市民对特区政府和对国家仇恨等危害国家安全的行为提高警觉。特区政府呼吁社会大众不要以身试法，不应与破坏社会稳定的反中乱港分子有任何瓜葛，坚决与其划清界线。针对任何恶意抹黑、煽动仇恨的行为，特区政府将全力做到「违法必究，虽远必诛」，依法采取果断执法行动。

