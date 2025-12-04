专访｜九龙东「5争2」 候选人盼提速兴建东九龙线 解决噪音及区内交通挤塞

立法会选举九龙区3个地方选区中，以九龙东选民最多，约44.2万人，由5人竞逐两席。工联会邓家彪及民建联颜汶羽争取连任，民建联更多派一队参选，由观塘区议员张培刚披甲；候选人亦包括观塘区议员、菁英会副主席梁思韵，以及上届低票落败的民思研究所理事、今次以个人名义参选的陈进雄。酝酿超过10年、俗称「东九龙过山线」的东九龙智慧绿色集体运输系统，成为众人最关心的项目。

邓家彪赞政府摆脱枷锁处理过山线

邓家彪接受《星岛》访问时表示，以往「香港速度」确令人叹气，但今届政府摆脱很多枷锁去处理过山线，包括聆听地区意见将走线改了4次，且主动向市场咨询新技术做法，又采用BOT模式，即是由营运商包起来兴建，以加快兴建速度，期望明年顺利招标于2033年前完工。他特别关注施工期间，加快速度或影响市民出行，届时要作取舍，更要向市民作进一步解说。

张培刚担心噪音问题 盼加隔音屏障

张培刚希望项目尽快「上马」，但特别指出很多时工程遇到问题时，政府不作解释久久未完工，市民或误以为当局工作拖拉，故认为未来在工程上必须与市民多沟通。他最担心是噪音问题，希望可加设隔音屏障，同时车站的易达程度都要关注，在必要情况下，应兴建新的天桥、升降机等接驳，以避免出行高峰时，在原来的接驳系统上有更多人聚集等候上落。

颜汶羽冀政府继续为工程拆墙松绑

颜汶羽表示，政府已在招标条款中将工程速度纳入考虑，增加中标者有更大诱因加快工程，同时希望政府继续为工程拆墙松绑，让不同工序可同步进行。他又称，新清水湾道及连德道路口塞车严重，日后有工程时或会影响居民出入，希望该两处正进行的扩建工程，可于过山线动工前完成，有助舒缓道路挤逼。

陈进雄：不解有何困难2033年才通车

陈进雄不解有何困难需到2033年才可通车，而此前当局居民仍然面对很多交通挤塞、巴士脱班等问题，反问为何不能增加巴士线帮助市民出行，「是否十年八载后才能有车呢？」他更关注过山线开通后，当局的小巴及巴士班次有机会变得疏落，希望政府不要到时才作规划，应是尽早处理相关问题。

梁思韵关注衞生及交通问题

梁思韵认为，只要政府简化行政文件就可以令项目加速「上马」，而她关注在兴建期间或会引起很多衞生及交通问题，或引起不满，作为议员有很重要的责任，要向市民做好解说工作，希望官员多与市民沟通工程进展。

起动九龙东 候选人促解决交通、引入产业

至于同样讨论超过10年的「起动九龙东」，众人看法不一。邓家彪认为，当年推动「起动九龙东」是社会需要更多租金便宜的甲级商厦，经历多年后，应要转型推动2.0版本的第二个核心商业区，做好区内产业规划，引入不同发展。张培刚认为九龙东已起动，但最大问题仍然是交通，一旦观塘道有何闪失，观塘交通就会失势，因此过山线必须尽快落成。

颜汶羽表示，「起动九龙东」仍停在硬件配套的起动，未来应优化产业政，商经局、投资推广署等都要「落水」帮忙，令九龙东在软件及产业发展上再起动。陈进雄则称计划已停顿，看不到政府起动了甚么，随时代发展政府应再检讨九龙东该如何发展，是否可多做一些文创、轻工业等。梁思韵坦言纵有改变仍有不足，必须再激活九龙东发展，建议打造文化产业圈，助年轻人创业。

记者：郭咏欣