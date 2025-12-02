大埔宏福苑五级火︱夏宝龙赴深圳协调大埔火灾中央援港工作 第二批物资已交付现场搜救人员

大埔宏福苑五级大火酿成多人死伤，事件引起中央关注。港澳办表示，为贯彻落实国家主席习近平重要指示精神，中央港澳工作领导小组副组长、中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙昨日（1日）赴深圳开展工作，协调应急管理部等中央有关部门继续为香港大埔火灾救灾工作提供协助和支援。应急管理部有关负责人员一并抵达深圳，全力支持香港特区政府做好有关救灾工作。

中央港澳工作领导小组副组长、中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙。

港澳办指，继第一批应急装备物资交付完毕后，截至12月2日，根据香港特区政府物资需求，应急管理部协调国家消防救援局和有关公益基金会，向香港特区政府紧急提供第二批装备物资，便携式户外充电站、鼓风机、呼吸器、护目镜、防护服、头灯、防水靴、有机蒸气滤毒盒等已运抵香港，并迅速交付现场搜救人员投入使用。应急管理部等中央有关部门将根据中央港澳办部署以及香港特区政府需求，持续提供有关支持和帮助。