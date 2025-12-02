Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家宪法日｜政府12.4办座谈会 据悉保安局升旗仪式将取消

政情
更新时间：17:34 2025-12-02 HKT
发布时间：17:34 2025-12-02 HKT

12月4日是一年一度的国家宪法日，根据政府网站，政府当日早上联同中联办合办的国家宪法日座谈会，今年主题为「宪法与中华民族伟大复兴」，深入探讨《宪法》在中华民族伟大复兴进程上的重要作用，以及香港在「一国两制」下的独特角色。

座谈会设主题演讲及对谈环节，由行政长官李家超及中联办副主任刘光源致辞；香港基本法委员会委员、中国人民大学法学院教授韩大元发表主题演讲；立法会前主席范徐丽泰主持对谈环节，全国港澳研究会顾问刘兆佳及全国政协港澳台侨委员会委员李大壮担任嘉宾。

近年国家宪法日，保安局会带领辖下纪律部队举行国家宪法日升旗仪式，据了解，因应大埔宏福苑发生五级火酿成严重伤亡，保安局今年将取消国家宪法日升旗仪式。

