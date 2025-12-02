大埔宏福苑五级火｜政府设「独立委员会」审视 刘兆佳：较独立调查委员会效率高效

大埔宏福苑五级火死亡人数增至最少151人，彻底调查、追究责任已是社会共识，特首李家超今日（12月2日）宣布就事故成立「独立委员会」检视，由法官主持，并承诺调查报告会全面公开。「独立委员会」与过往遇上重大事故而成立的独立调查委员会有所不同，前者没有法定的传召和取证权力，全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，成立独立委员会能尽快向市民作出交待，比起成立独立调查委员会需经繁复法律程序，效率会更高。

刘兆佳说，成立独立委员会可尽快改革相关制度和政策，令市民放心，但同时间政府和民间机构积极配合调查和检视都非常重要。

李家超：研究协助委员会高效运作 提供更多资料

李家超今日宣布成立由法官主持的独立委员会，审视相关问题，强调要对事件调查到底，打破利益藩篱。委员会审视8大问题，包括楼宇维修工程的施工安全要求、标准、监督和日常维护制度是否健全；工程各环节有否存在不当的相连关联、角色冲突或合谋串通等系统问题；针对楼宇维修工程现行安全标准的用料清单是否全面，有关的验证和检测制度是否有效等。

他又指，会研究协助委员会高效运作，包括政府如何提供更多委员会所须资料及按其要求执行某些工作，以提供更多支持，协助其尽早完成工作，向他提交建议和报告，助力政府深化改革。

2018大埔车祸 政府设「独立检讨委员会」 约9个月完成报告

《星岛》专栏「大棋盘」今日报道，政府会成立一个委员会全面检视事件，包括调查火灾成因及提出改善制度建议，委员会性质与调查2018年大埔九巴车祸的「独立检讨委员会」相似，成员人数、职权范围仍有待商讨，但必须确保高效、有独立性并具权威，将向特首提交报告。

翻查资料，2018年大埔公路严重车祸惨剧造成19人死亡，时任特首林郑月娥事发后委任时任高等法院上诉庭副庭长伦明高成立「独立检讨委员会」，而非独立调查委员会，委员会除调查事故发生原因，亦一并研究专营巴士服务及安全问题，而意外成因及所涉人士的法律责任等事宜，则交由警方调查，不属委员会的职权范围，避免架床叠屋。委员会最后不到10个月完成报告，提出45项安全改善建议，推动专营巴士业界的安全标准升级。

