大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开

特首李家超今早（12月2日）出席行政会议前见记者，谈及大埔宏福苑五级火灾更多跟进工作，以及立法会选举等安排。李家超宣布就事故成立独立委员会检视，由法官主持，并承诺调查报告会全面公开。

李家超指出，上周大埔宏福苑的惨重夺命大火，深深刺痛每个香港人的心。他向救命扶伤的消防人员致敬，而医护人员也尽心救伤者，警方也维持秩序并随即投入调查。不同人士都展现出香港人同是一家、互爱互助的精神。他又谴责一些趁火打劫，借机骗取援助金的行为，形容行为卑鄙。

独立委员会审视8大问题 特首：将「追责到底」打破利益藩篱

李家超指要对事件调查到底，打破利益藩篱，涉及任何人都要「一问到底、追责到底」。他指今次涉及系统性改革，包括：

(一) 楼宇维修工程的施工安全要求、标准、监督和日常维护制度是否健全；

(二) 工程各环节有否存在不当的相连关联、角色冲突或合谋串通等系统问题；

(三) 针对楼宇维修工程现行安全标准的用料清单是否全面，有关的验证和检测制度是否有效；

(四) 各环节监管人员的角色和责任承担问题，包括政府部门和授权负责的专业人士等；

(五) 大厦维修工程可能涉贪围标、违规招标；

(六) 大厦须配置的消防系统及其有效运作所须的监督和责任问题；

(七) 大火中就上述范围的相关责任；以及

(八) 法律和惩罚是否足够。

李家超宣布，将成立由法官主持的独立委员会，审视相关问题，会研究工作范围。他指立法会选举如期举行，立法会议员是政府重要的改革伙伴，要透过他们落实改革，防止重大悲剧再次发生。

李家超指，调查已发现有违法人士有预谋将合规与不合规的围网使用，也相信其他工程有机会有部分是出现「无良心，天理不容」的事情。他指无良的人，等于社会每日见到的罪犯，全世界都有这样邪恶的人，犯罪数字一定存在，政府会努力打击。而他认为缺失涉及不同环节，有多项事情要处理好，会继续做好工作。

立法会选举如期举行 李：对灾民支援不会减少只会增加

就港澳办主任夏宝龙南下相关，李家超指出是次大火全社会关注，国家主席习近平也指示香港全力救灾，夏主任履行习主席的指示精神，他非常感谢夏主任对香港灾情的关心，香港提出物资支援要求时，港澳办协助统筹，已有两批来到香港。

他指，夏主任全力支持并肯定特区政府救灾工作。选举方面，他指已充分解释如期进行的重要性，改革过程中最关键伙伴就是立法会议员。他指对灾民的支援不会减少，只会增加。他强调，不会让任何救助工作停顿。