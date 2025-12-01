Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025︱联合国国际贸易法委员会秘书长：香港在普通法和民法体系中间搭建桥梁

政情
更新时间：18:36 2025-12-01 HKT
发布时间：18:36 2025-12-01 HKT

「第六届联合国国际贸易法委员会亚太司法高峰会2025」今日（12月1日）在会展举行。联合国国际贸易法委员会秘书长Anna Joubin-Bret接受访问时表示，这次峰会意义重大，汇聚了不同司法管辖区的法官与法律专业人士，让各方能够交流经验、分享观点。香港作为中国唯一的普通法司法管辖区，在更广泛的民法体系中具有独特优势，能够连接两种制度。她形容香港多年来一直在两种制度之间搭建桥梁，在推动国际贸易法方面具有重要作用。

香港对推动国际贸易法数字化至关重要

Anna Joubin-Bret表示，国际贸易正迅速从电子交易过渡到数字化，涵盖数字签名、数字合同，以及数据和人工智能的应用等。香港作为国际航运中心及金融中心，能够提供宝贵经验，展示「端到端数字化」的可行性。她又提到，司法在推动国际贸易数字化方面扮演关键角色，确保数字化转型不会阻碍贸易自由流动，及数字交易能产生法律效力。司法长期以来是国际仲裁发展的守护者，如今在数字空间中同样需要确保国际交易的法律效果。她表示，香港的参与和支持，对于推动国际贸易法的数字化进程至关重要，亦展示了香港在国际法治建设中的地位。

相关新闻：香港法律周2025开幕 林定国：香港致力成为「超级联系人」 推动区域及全球法律与经济合作

文莱司法代表赞香港数字化法律走在前列

文莱司法机构高级裁判官Dewi指，香港在数字化法律框架方面走在前列，并有效推动商业发展，亦为文莱提供了重要参考，有助于文莱加快适应数字化进程，提升经济活力。她指，香港拥有独立而成熟的司法制度，能够随着法律框架的数字化而灵活调整，展现出高度的适应性。香港在推动自身进步方面表现突出，不仅提升了司法及行政效率，亦为区域合作提供了宝贵经验。

文莱最高法院司法常务官Nurul则表示，非常高兴有机会来到香港，也很高兴能支持香港法律周。她认为，本次峰会所探讨的议题对未来发展极具价值，由于数字化仍属相对新兴的知识领域，今次能够将交流所获得的经验与启示带回文莱，进一步加深对数字化的理解与应用。她同时指出，香港在推动数字化方面展现出独特优势，令香港在未来的合作中更具吸引力。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

