大棋盘︱选举势如期举行 低调朴实成主调 候选人：也要顾及社会气氛

大埔宏福苑世纪火灾造成逾百人死亡，坊间盛事活动纷纷取消或延期，即使如期举行，亦要调整节目流程、更改服饰要求等，在庄严气氛下进行，以示尊重。至于原本是头等大事的立法会换届选举，政界最新传出将如期在12月7日举行，但悲剧当前，社会气氛沉重，同样有一些细节位值得注意。

宏福苑五级火︱议员要求召开紧急会议讨论 政府料不应允

本栏早前提及，立法会选举如期与否陷入两难，政圈人士普遍认为，虽然社会正经历集体创伤，但未去到停摆地步，若选举押后一两星期，社会气氛亦不会好，不如如期举行，让新一届议员立即跟进事件，监察政府调查进度、完善楼宇维修政策等。本届立法会会期已终止，新思维议员狄志远近日去信特首要求召开紧急会议讨论，但政府正忙于善后，相信不会应允，而是留待新议会跟进。

相关新闻：

宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作

宏福苑五级火︱料选举论坛形式简化

多名候选人透露，最快周中可恢复选举工程，包括出席政府主办的选举论坛，但预料论坛形式会简化，不会有「啦啦队」打气环节，并穿素色衣服，一切以简朴为主，尊重遇难者及灾民。

亦有选委会界别候选人表明，「休战期」完结后，不会大锣大鼓宣传或密集式打电话拉票，因选举宣传早前已做得七七八八，更重要是顾及社会气氛，「社会仍在悲伤之中，你讲自己选举政纲，其实选委都无乜心机听。」若有界别安排选会见面会等，则会出席。

至于地区直选，有候选人直言难延续之前的炽热气氛，若有街坊问及如何跟进宏福苑，也要答得小心，既要避免被质疑借事故「抽水」，又不能乱开空头支票，但大方向都是与政府一同支援灾民。火灾发生数日以来，政府深明公众高度关注调查及善后工作，目前大部分灾民已安顿到临时居所，中长期的安排包括永久居所、赔偿、重建等，将是更大挑战。

有两名地区人士私下说，近日见到大批市民自发帮助灾民，守望相助精神叫人动容，但部分画面难免令人觉得「似曾相识」，「见到港人一旦有事，自发动员能力仲喺度」，惟不幸地近期见到个别讨论「走偏」，有升级至挑战管治、引起内地与香港矛盾的风险。驻港国安公署前日发文表示，坚定支持特区毫不手软依法打击「以灾乱港」行径，批评有人妄图利用灾民的悲痛遂其政治野心。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，不能排除有人企图把民众的悲痛和愤怒转向特区政府，指控其管治无方，要求有人「人头落地」，并同时鼓动选民杯葛立法会投票作为抗争手段。他指西方媒体也借此次灾难，质疑爱国者的治理能力，并暗示中央对特区政府不满。他又指，今次灾难有走向政治化的可能，国安系统迅速介入不足为奇，在这种情况下，若延期选举可能会让灾难有更多时间进一步政治化。

火灾惨剧背后揭示的问题众多，包括多年未解的大维修围标、工程质素欠监管等，但今次社会付出的代价实在太过沉重，除了全面调查和依法严惩，也要直面核心问题、推进改革，防止悲剧重演。

聂风