宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作

政情
更新时间：13:17 2025-11-30 HKT
发布时间：13:17 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级大火过后，12月7日的立法会选举能否如期举行，引起关注。政圈有传选举可如期举行，有候选人收到提示，预计周三或周四可恢复选举工作。

宏福苑五级火｜特首日前指须全面审视情况

特首李家超上周四回应时指，选举工程已经暂停，首要任务是做好应急和救援工作，会在第一阶段的统筹工作完成后，全面审视整个情况，决定选举如何进行。政府主办的选举论坛亦已暂停。

宏福苑五级火｜选管会有法定权力推迟选举14日

行会成员汤家骅日前向《星岛》表示，法例对选举日期有严格限制，而选举涉及的前期行政工作众多，并非说改就改，须审慎处理。他说火灾令人相当难过，但立选也很重要，而确保下届议员顺利产生、立即优化楼宇维修政策，防止悲剧重演，也是对逝者的尊重。

立选日期须经行政长官会同行政会议通过，而选管会有法定权力推迟选举14日，但只限于极端天气、骚乱或是其他危害公众健康或安全的事故。政府2020年曾援引《紧急法》押后选举一年，今次料不适用。

