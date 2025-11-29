Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火｜前高级公务员协会设宴宣传选举 梁君彦出席：非公开活动 有遵守政府指引

政情
更新时间：10:43 2025-11-29 HKT
发布时间：10:43 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑火灾造成多人伤亡，政府已暂停所有立法会选举工作，各政党及候选人亦暂停选举工程，全城哀悼。立法会主席梁君彦昨晚（28日）出席香港前高级公务员协会晚宴，从照片可见，晚宴有宣传立法会选举，梁君彦曾在台前发言和合照。梁君彦今早（29日）解释，晚宴属私人活动，并非庆祝及公开活动，有遵守政府指引。

晚宴大萤幕和易拉架宣传12月7日选举

根据网上图片，晚宴在香港中华总商会会址的中华轩举行，是前高级公务员协会第32届周年大会暨晚宴，主题为「全心全意支持2025年立法会换届选举」，现场大萤幕和易拉架宣传12月7日选举。多名退休公务员出席晚宴，包括香港高级公务员协会退休公务员分会主席黄孔乐。

大荧幕亦有打出哀悼殉职消防员字样

现场相片可见，大萤幕打出哀悼宏福苑大火英勇殉职消防员何伟豪的字样，当时梁君彦站在萤幕前发言。立法会今早举行默哀仪式，梁君彦接受传媒访问时解释，只是支持退休公务员协会，没留下吃饭，「他突然给我咪高峰叫我讲几句，我首先悼念大埔火灾事件，我亦没有讲竞选活动。捕捉到我为甚么会笑，因为我说自己都就快加入他们，我也要退休，就是这样，说了不足一分钟，我很早就离开。」

梁君彦说，大家现在要同舟共济、守望相助，「不是去挑拨起谁做这样、谁做那样，我们是遵守政府的指引，应该不出席庆祝、公开活动，昨晚的活动都不符合这两个要求，所以我经慎重考虑出席。」

