大埔宏福苑五级火︱李家超早上率官员政总默哀3分钟 政府建筑物下半旗致哀

政情
更新时间：07:45 2025-11-29 HKT
发布时间：07:45 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑火灾造成多人死伤，行政长官李家超今早（29日）联同主要官员、行政会议非官守议员、公务员、纪律部队首长及医管局领导层等，在政府总部东翼前地默哀。港澳办常务副主任徐启方、中联办主任周霁及中央港澳工作办公室副主任农融亦在场，一同哀悼在大埔宏福苑火灾不幸罹难的人士。

仪式于早上8时开始，警方仪仗队进场进行升旗礼，之后降半旗，全场默哀3分钟。另外有大批身穿素色衣服市民自发到政总外观礼，且一同默哀。仪式历时约5分钟，嘉宾现在逐步离场。

仪式结束后，主要官员及行政会议非官守议员，之后到于政总西翼设立的吊唁处签署吊唁。

由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀。期间，政府主要官员会取消非必要的公开活动。所有由政府举办及资助举行的娱乐及庆祝活动亦会按情况安排取消或延期。

在哀悼期间，民政事务总署会于全港18区设置吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对罹难者的深切悼念。签署吊唁册的时间为11月29日至12月1日上午9时至下午9时。

记者：郭咏欣
摄影：刘骏轩

