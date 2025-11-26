大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后

大埔宏福苑今日（26日）下午发生五级火警，造成13死多人伤，包括一名消防员在救火期间殉职，政府晚上宣布，​因大埔发生五级大火，明日（27日）及后日（28日）的2025立法会「爱国者同心治港」选举论坛将暂停举行，如另有安排稍后会另行通知。

另外，因应大埔发生五级火警，政府各部门人员集中力量处理火警和善后工作，原订于明日（27日）举行的2025公务员事务局局长嘉许状暨公务员义工嘉许状颁发典礼和相关访问环节将延期举行。

民建联晚上发声明，对意外深感悲痛，并向遇难者表示哀悼，向其家属致以最深切慰问。民建联表示鉴于不幸事件，决定即时停止所有选举拉票活动，直至另行通知。

民建联对意外表示深感悲痛，并哀悼遇难者，向其家属致以最深切慰问，亦向伤者及受影响人士表达诚挚关怀，祝愿伤者早日康复。

民建联主席陈克勤及大埔支部团队已于事发后赶赴现场，在不影响救援工作的前提下，提供一切可行协助，民建联将全力支援受影响人士渡过难关。陈克勤是立法会选举新界东北选区候选人，同区候选人包括李梓敬、黄颕灏、古伟冰及邓肇峰。

工联会已即时派员前往现场支援

工联会表示情况令人痛心，深感悲痛，向奋不顾身的消防员及前线救援人员致以崇高敬意和由衷感谢，沉痛哀悼殉职消防员，也向家属致以深切慰问。

工联会指已即时派员前往现场支援，积极联系受影响会员和市民，提供协助并持续密切关注事件发展，全力支持救援及善后工作。亦将暂停所有选举竞选工作。

经民联 : 全力帮助居民共度困难时刻 促政府彻查火灾成因

而另一政党经民联亦对惨剧表示震惊和哀伤，对在火场中奋勇救火的消防人员致以崇高敬意，向遇难者表示沉痛哀悼，向其家属致以深切慰问，向伤者及受影响人士表达真诚关怀 ，祈愿伤者早日康复。

经民联团队已到达社区中心跟进及提供后续支援，尽可能为受今次大火影响的人士提供协助，并将善用地区服务网络，全力帮助居民共度困难时刻。经民联会密切关注事态发展，希望特区政府进行彻底调查，找出火灾成因，加强对大厦维修的消防安全检查，以防同类悲剧再发生。因应火灾悲剧，经民联已停止所有选举拉票活动，直至另行通知。

西九新动力吁社会各界团结一心

西九新动力亦决定即日起暂停所有竞选相关活动，直至另行通知，以表达对事件的深切哀悼。会配合政府及救援部门的工作，为受影响居民提供必要支援。在此艰难时刻，呼吁社会各界团结一心，发挥守望相助精神，共同度过难关。

新社联筹集一大批御寒衣物、食品、饮品给受影响居民

新社联对事件表示深切哀痛，向不幸遇难者致以深切哀悼，并向其家属、伤者及所有受影响市民表达诚挚慰问，祝愿伤者早日康复。

事件发生后，新社联高度重视，新社联大埔地区委员会的同事立即前往现场，在配合救援秩序的前提下，尽力为受影响市民提供支援，新社联筹集一大批御寒衣物、食品、饮品，已陆续送到现场给受影响居民，后续也将继续为援助、安置工作提供协助。

新社联定会全力支援及协助受影响居民，与居民共渡难关。也呼吁社会各界在此艰难时刻团结一心，携手给予受灾市民更多支持与关怀。

自由党暂停选举工程

自由党对大埔宏福苑五级火灾致以最深切的慰问，自由党正密切关注事件发展，并全力支持救援及善后工作。自由党决定，即时暂停所有竞选工程，并希望社会各界可团结互助，支持和协助所有受影响人士，一起共渡难关。

新民党亦表示暂时停止竞选活动。

范骏华冀可将资源和集中力放在协助有需要人士

全国政协委员、选委界候选人范骏华对火灾表示十分伤痛，并向遇难者表示哀悼及向其家属致以最深切慰问，鉴于不幸事件他希望可以将资源和集中力放在协助有需要人士，决定暂停所有拉票工作，直至另行通知。他又呼吁市民和机构团结一致，互相扶持，一起渡过难关。

吴杰庄决定暂停公开拉票工作

选委界候选人吴杰庄亦表示，决定暂停公开拉票工作，取消原定于本周五（28日）在铜锣湾的选举街站。呼吁市民和机构团结一致，互相扶持渡过难关。他的立法会议员办事处也在继续运作，为有需要的市民提供协助。

李浩然暂停选举活动以避免影响各界救援工作

立法会议员李浩然对今日发生在大埔宏福苑的五级大火导致多人伤亡，感到十分痛心，谨向遇难市民、消防员致以深切哀悼，并向家属、伤者及受影响居民致以诚挚慰问，愿伤者早日康复。他宣布暂停选举活动，以避免影响各界救援工作，并将按需要为相关工作提供支援。亦呼吁社会各界团结一心，发挥邻里互助精神，共同关怀受影响人士，帮助其渡过难关。

