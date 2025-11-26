立法会选举︱批发及零售界论坛   车位不足点解决？谢邱安仪：偏僻街道设更多车位 邵家辉：引进智能泊车系统

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（26日）早上就功能界别批发及零售界进行辩论，候选人包括零售管理协会主席、谢瑞麟珠宝主席谢邱安仪，以及争取连任的自由党主席邵家辉。

谢邱安仪指需为业界重新定位

在政纲介绍环节中，谢邱安仪表示，自己已在零售界深耕20多年。与中小企访谈后，了解到他们的经营难处，如中药材和参茸海味店舖，因年轻人不懂欣赏只能「食老本」；街市一到周末就水静鹅飞；家私、五金等店舖，亦不敌内地低价竞争。她又指，店舖门口摆放空间受到规管，抹煞历史遗留下来的行业特色，发展优质商品，是零售业面对外地大型品牌竞争的唯一出路。她形容业界「正处于十字路口，失去方向感」，需要为行业重新定位，相信政纲能带来共鸣及真正希望，强调自己是有能力带领业界的同路人。

邵家辉则指，2019年的「黑暴」，加上3年的疫情，令当时业界经营困难，他曾向政府争取资助，包括百分百信贷保证、延迟还息还款、多次派发消费券等优惠。他表示，疫情过后以为生意会回升，但游客人数不足、游客消费方式改变以及香港市民北上热潮，整体环境对业界而言十分艰难。他指，作为全国政协，亦曾争取提升内地游客免税额度、「一周一行」变成「一签多行」、粤车南下等措施促进零售业发展。

邵家辉：有危亦有机 冀为业界争取机遇

至于不少港人选择前往内地消费，他表示「20年前的深圳比而家更加平」，但近年内地高质量发展，食材、食品、服务质素已经做到十分极致，香港竞争力需加强。他认为香港零售业需善用国家资源，利用内地生产链，再用香港本身消委会或食物安全等优势，将产品销售到世界各地，他强调现时「是一个有危的情况，亦都有机」，希望业界同心为香港争取更多机遇。

谢邱安仪倡引进大型泊车系统提升使用效率

在必答题环节方面，主持人问及政府应如何增加泊车位供应，以便利驾车出行的市民。谢邱安仪指，香港地少车多，车位不足问题长期未解，即使相对高收费的停车场亦未必有空间泊车。她提出多项短期改善建议，包括检视咪表位有否遭滥用，并在港九新界的偏僻街道增设更多车位，而收费约市区一半价钱，让市民可选择较偏远但便宜的泊车方案，从而舒缓市区街道的泊车压力。她亦提到，现时已有「泊车机械人」等科技可善用停车空间，不少商场停车场亦设有大型系统统一指挥及登记泊车位置。她建议香港引进类似的大型共用泊车系统，提升整体泊位使用效率。

邵家辉倡警方对违例泊车适度宽容

邵家辉则坦言过去他曾「经常打电话报警，叫警察去抄牌」，但近年经济环境转差，他已呼吁警方执法时酌情处理，建议若不阻塞交通应适度宽容。他强调充足车位有助带动零售餐饮业，但若持续严厉抄牌将影响消费意欲。邵家辉提出短期应善用科技，引进智能泊车系统与咪表位查询服务，长期则需在北部都会区规划中预留更多车位。

谢称「幻彩咏香江」缺乏新意 邵倡开拓海岛

主持人亦问及推动高端游艇旅游方面，业界及社会各界应如何推动相关发展，惠及本港经济及社会发展。谢邱安仪指，「幻彩咏香江」已缺乏新意，整体效果有明显进步空间，建议旅发局重新检视其成效，力求「达到有主题公园气氛的效果」；邵家辉则认为， 除了大屿山、南丫岛外，大部分海岛其实都是荒废，提议开拓，建议与民间协作，寻找投资者，以带动就业。邵又认为若游客能在旅游旺区登船，能带动，亦能达到分流作用。



至于香港应如何提升文化影响力及推动文化产业发展，谢邱安仪指，文化创意产业涵盖艺术品、表演艺术、影视、设计及出版等十多个领域。她强调，应深度挖掘中华文化与香港中西合璧特色，以非物质文化遗产为创作根本，将文化元素融入产品设计与宣传，使消费者在体验中自然接触文化内涵。同时需完善产业配套，包括提供合适场地、健全知识产权保障等，让中西合璧的文化走得更深更远。她以韩国娱乐产业为例，指出韩流透过影视作品成功提升国家软实力，甚至影响全球文化消费行为。更笑言她的女儿亦是韩流爱好者，「点知最终嫁给了韩国人，几厉害你话」。

传统文化蕴含庞大产业潜力

邵家辉则以埃及文物文创产品为例，说明传统文化蕴含庞大产业潜力。他表示，家人获赠从故宫博物馆购买的埃及法老钥匙圈，指出只要发挥创意，就能将历史文化转化为具市场价值的商品。邵家辉建议本地零售界把握国际展览来港契机，开发多元文创产品，并以韩国影视业为鉴，强调政府需善用资源推广支持。他指，香港亦有很多好的歌星及影艺人士，政府需善用资源推广。同时提出活化荷李活道，透过举办文化活动吸引市民与游客，带动业界发展。

倡聚焦建立更优质线下购物体验

抽签答问环节，主持人问及在鼓励商业创新的同时，香港应如何鼓励消费者信心及维护消费者权益。谢邱安仪指，当前实体店经营环境变差的关键，并非是线上线下渠道之争，而是价格战因素，疫情后经济下行，消费者追求低价货品。谢邱安仪又指，香港实体店生意虽然萎缩不少，但依然庞大。她引述政府零售数据表示，目前实体店销售仍占整体约九成，网购仅占约10%。她认为香港应尝试「线上线下连动」，让消费者先在线上查询价格，再到实体店亲身体验，建议业界聚焦于建立更优质的线下购物体验，做好货品，保持优质水平。

被问到批发与零售业应该如何升级转型，以应对跨境电商及新消费模式所带来的挑战。邵家辉指，跨境网购已成不可逆转的趋势，呼吁业界要「搭上这个创科快车」，善用内地完善的生产链与包装资源，结合香港的国际视野培育本土品牌，将产品推向全球。他以海味业为例，指出传统店铺3个月仅售出50盒海参，但透过网红推广一日可达百盒销量，强调业界必须认清市场变化，积极拥抱数位转型。邵家辉建议政府支援业界建立及推广品牌，善用国家资源，并再次强调「有危其实有机」。

