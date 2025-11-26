大棋盘︱政府新招鼓励投票 消息：推两日优惠活动 包括景点门票折扣 毋须出示心意卡

距离立法会选举投票日不足两星期，不少企业、食肆、零售商店已提供折扣优惠，呼吁市民投票。据悉，政府最快今日下午亦会公布一系列优惠措施，以鼓励市民留港投票，而且毋须出示「心意谢卡」。

康文署部分设施免费、景点门票优惠

立法会选举12月7日投票，消息指，政府联同多个景点及机构，在12月6及7日提供优惠，包括康文署部分设施免费开放、景点门票优惠等。值得注意的是，政府提供的优惠采取宽松安排，两日优惠活动毋须出示「心意谢卡」，即不用验证是否已投票。

政府中人指，港人每逢周末或假期都热衷外游，政府在投票日前一天和当天推出优惠，有助鼓励市民留港，并参与投票。对于为何不针对性地向已投票者提供优惠，该人解释今次优惠涵盖两日，市民投票前已可享用，但投票前无法出示「心意谢卡」，故采用宽松方式，便利市民投票前后灵活地享受优惠；另一方面，措施目的是向选民提供诱因，希望他们在欢乐气氛中提升投票意欲，让政治冷感或仍在犹豫的市民，下定决心投票。

上届立选，九巴、城巴、电车公司等提供免费乘车优惠，但前年区选已不复再。政府中人指，免费乘车优惠效果成疑，因选民一般获分配在离家距离较近的票站投票，根本毋须坐车，因此亦不会再有乘车优惠。

商界酝酿推「投票优惠」 涵零售、饮食等

为响应政府呼吁，不少企业早前推出半日假、交通津贴等措施，便利员工投票；亦有餐厅表明，投票日若能出示「心意谢卡」可获优惠。据闻商界亦酝酿推出「投票优惠」，涉及零售、饮食、娱乐等多个范畴，选民投票后获得的「心意谢卡」，将变成另类「优惠券」。

不过「投票感谢祭」并非全无争议，坊间有意见质疑是否合法，政务司司长陈国基早前指，只要商户并非要求投票予某一名候选人而提供优惠，便无问题。有政府中人指，现行选举法例核心是防止透过利益，诱使选民向指定候选人投票，而政府或商户提供的优惠属「普惠性质」，不与任何投票选择挂钩，唯一目的是鼓励投票，若视为「利益交换」是对法律精神的误解。

政府中人：提供优惠只是感谢市民 非利益交换

若然商户向投票者送赠贵重物品或大额优惠，又是否合理？政府中人认为，投票是宪制赋予的权利与公民责任，价值无法、也不应以金钱衡量，提供优惠只是感谢市民履行公民责任的象征性回馈。据闻政府亦经过反复研究，认为法律上无可挑剔，做法亦合情合理。

事实上，提供赠品或津贴鼓励投票，外国早有先例，例如美国商家向投票者提供免费甜圈；韩国去年国会选举，商界和机构向投票选民提供折扣优惠，涵盖餐厅、文化设施、医院诊所等，投票率创32年来新高，相信这些优惠对首投族尤其吸引。

今次政府「动员令」力度史无前例，有政界中人认为，当局早前已推出措施便利公务员投票，这次再用优惠动员广大市民参加，相信可以起最大谷票效果。

聂风