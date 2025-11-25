立法会选举︱纺织及制衣界论坛 陈祖恒萧劲桦认同发展高科技不应忽视传统制造业

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛今日（25日）下午轮到功能界别纺织及制衣界，候选人包括该界别现任议员陈祖恒，及香港纺织商会常务副会长兼秘书长萧劲桦，二人就多项业界议题进行辩论。

陈祖恒倡推动产学研融合创造价值

首轮必答题中，针对香港建设「国际专上教育枢纽」的目标，陈祖恒提出业界应主动与国内外机构及品牌合作，将行业品牌、生意与大学、科研机构结合，推动产学研融合，创造更多价值。他亦希望政府于北都加快引进外国学校及其他机构，推进「大学城」发展。

萧劲桦：加强行业宣传促后生入行

萧劲桦则指出，本地大学人才应成为香港纺织及制衣界的转型动力，但现行政策与制度未充分释放科研实力，技术落地仍需加强。他续指，学生未必首选纺织及制衣界行业，需讲好行业故事，加强行业宣传，提升吸引力。

批现行政策忽略传统制造业

第二题探讨河套地区在创科领域的跨界优势，以及对香港建设成为国际创新科技中心有何重大意义。萧劲桦指出，需加快建设与资源分配，聚焦如纺织制衣等具香港特色的产业，推动其创新转型，使政策发挥实效。他批评现行政策过度侧重人工智能与医疗等领域，忽略传统制造业，同时指出人才衔接出现断层，建议透过产学研实习项目，培育兼具技术与实践能力的人才。

陈祖恒表示，创科必须与工业结合才能真正落地发挥作用，并以北都预留片区为例，指出产业集群可带来「一大一于三」甚至「一加一等于十」的协同效应，期望政府持续推进相关规划。他亦提到，一直向创新科技及工业局局长孙东反映，在发展高新科技之余，不应忽略纺织及制衣业等传统产业。

探讨禁毒议题

第三题关于打击「太空油毒品」毒害市民，尤其是年轻人，社会各界应如何配合政府。陈祖恒指出，依托咪酯等新型毒品常透过加热烟或电子烟等媒介散播，如同「美丽的糖衣」隐藏致命危害，因此社会必须全力支持政府，无论在立法或执法层面，都应共同遏止这类新兴及传统毒品的扩散。他进一步强调，若能为年轻人提供更多发展平台，鼓励他们参与多元活动，拥有开心的发展环境，将有助降低青少年吸毒的可能性。

萧劲桦则提出三项具体建议，首先，推动产学实习联盟，让中学生与专上学生提早接触行业，激发他们的兴趣；其次，推行「健康职场约章」，定期为员工提供毒品认知与心理健康相关资讯，并透过工会及非牟利机构开展职场抗毒先导计划；最后，在电商平台的推广设计中融入禁毒资讯，让年轻人所能接触的各类地方皆成为禁毒宣传的据点。

此外，两位候选人在抽签问答环节中，亦分别回应其他议题，包括如何结合创科与科研力量提升产业竞争力、如何吸引新人才投入纺织及制衣业，以及如何推动行业实现碳中和等方向。

摄影：汪旭峰