Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱纺织及制衣界论坛 陈祖恒萧劲桦认同发展高科技不应忽视传统制造业

政情
更新时间：21:50 2025-11-25 HKT
发布时间：21:50 2025-11-25 HKT

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛今日（25日）下午轮到功能界别纺织及制衣界，候选人包括该界别现任议员陈祖恒，及香港纺织商会常务副会长兼秘书长萧劲桦，二人就多项业界议题进行辩论。

陈祖恒倡推动产学研融合创造价值

首轮必答题中，针对香港建设「国际专上教育枢纽」的目标，陈祖恒提出业界应主动与国内外机构及品牌合作，将行业品牌、生意与大学、科研机构结合，推动产学研融合，创造更多价值。他亦希望政府于北都加快引进外国学校及其他机构，推进「大学城」发展。

萧劲桦：加强行业宣传促后生入行

萧劲桦则指出，本地大学人才应成为香港纺织及制衣界的转型动力，但现行政策与制度未充分释放科研实力，技术落地仍需加强。他续指，学生未必首选纺织及制衣界行业，需讲好行业故事，加强行业宣传，提升吸引力。

批现行政策忽略传统制造业

第二题探讨河套地区在创科领域的跨界优势，以及对香港建设成为国际创新科技中心有何重大意义。萧劲桦指出，需加快建设与资源分配，聚焦如纺织制衣等具香港特色的产业，推动其创新转型，使政策发挥实效。他批评现行政策过度侧重人工智能与医疗等领域，忽略传统制造业，同时指出人才衔接出现断层，建议透过产学研实习项目，培育兼具技术与实践能力的人才。

陈祖恒表示，创科必须与工业结合才能真正落地发挥作用，并以北都预留片区为例，指出产业集群可带来「一大一于三」甚至「一加一等于十」的协同效应，期望政府持续推进相关规划。他亦提到，一直向创新科技及工业局局长孙东反映，在发展高新科技之余，不应忽略纺织及制衣业等传统产业。

探讨禁毒议题

第三题关于打击「太空油毒品」毒害市民，尤其是年轻人，社会各界应如何配合政府。陈祖恒指出，依托咪酯等新型毒品常透过加热烟或电子烟等媒介散播，如同「美丽的糖衣」隐藏致命危害，因此社会必须全力支持政府，无论在立法或执法层面，都应共同遏止这类新兴及传统毒品的扩散。他进一步强调，若能为年轻人提供更多发展平台，鼓励他们参与多元活动，拥有开心的发展环境，将有助降低青少年吸毒的可能性。

萧劲桦则提出三项具体建议，首先，推动产学实习联盟，让中学生与专上学生提早接触行业，激发他们的兴趣；其次，推行「健康职场约章」，定期为员工提供毒品认知与心理健康相关资讯，并透过工会及非牟利机构开展职场抗毒先导计划；最后，在电商平台的推广设计中融入禁毒资讯，让年轻人所能接触的各类地方皆成为禁毒宣传的据点。

此外，两位候选人在抽签问答环节中，亦分别回应其他议题，包括如何结合创科与科研力量提升产业竞争力、如何吸引新人才投入纺织及制衣业，以及如何推动行业实现碳中和等方向。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

摄影：汪旭峰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前