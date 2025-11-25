四中全会宣讲会︱祝卫东冀港主动对接「十五五」规划 侯建国倡对港澳繁荣稳定作专门部署

特区政府今日（25日）举行中共第二十届「四中全会」宣讲会，中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任祝卫东在回顾「十四五」规划时，强调中央全力支持香港保持独特地位和优势，巩固国际金融航运贸易中心地位，维护自由开放规范的营商环境，拓展畅通便捷的国际联系，且越来越深刻地感受到「国家好，香港好；香港好，国家会更好」。

大湾区创全国1/9经济总量 成开放程度最高区域

祝卫东表示，「十四五」期间国家面对错综复杂的国际形势，以及艰巨繁重的国内改革发展任务，在中央的坚强领导下，全国人民迎难而上，经受过疫情严重冲击，仍有效应对一系列重大风险挑战，推动国家各项事业取得新的重大成就，包括高产发展价值突破、新质生产力稳步发展、持续深化改革开放；民生保障扎实稳固；生态环境质量持续改善；亦在农业农村发展取得显著成效。

他又提到粤港澳大湾区，在「十四五」时期协同联动融合发展，在不足全国0.4%的国土面积，创造了全国1/9的经济总量，成为国家开放程度最高、经济活力最强的区域之一，强调中央全力支持香港保持独特地位和优势，巩固国际金融航运贸易中心地位，维护自由开放规范的营商环境，拓展畅通便捷的国际联系，有力促进香港从「由乱到治」走向「由治及兴」，实现经济蓬勃发展，社会事业全面进步，社会大局总体稳定。

他特别提到香港占领全球最自由经济体榜首、国际金融中心排名稳居世界第三，全球竞争力重返前三甲，形容越来越深刻地感受到「国家好，香港好；香港好，国家会更好」。

祝卫东：西方国家实施全方位围堵 须准确把握外部形势

祝卫东指即将进入「十五五」规划，是基本实现社会主义现代化、夯实基础、全面发力的关键时期，国家发展面临难得机遇，也伴随严峻挑战，但总体而言，机遇仍然大于挑战，而国家作为最大发展中国家和全球南方的重要意义，在国际事务中已经并将继续发挥举足轻重作用。

他又指，国家发展面临诸多外部风险挑战，必然冲突易发、多发，世界动荡加剧，经济贸易时区遇到严峻挑战，全球化面临新的调整，特别是少数西方国家固守冷战思维和民族的规定，把中国视为主要战略竞争对手，实施全方位围堵遏制，试图迟滞甚至中断中国生产进程，强调要准确把握外部形势变化趋势，抢抓机遇、化危为机。

祝卫东提到，第八届立法会选举正在有序展开，迎来全力拼经济谋发展的最好时机，同时香港背靠祖国、联通世界，有广泛的国际联系，高度自由开放的营商环境，在现代金融、专业服务、仲裁调解、全球资本对接等方面有著突出的优势，今次全会提出促进香港澳门长期繁荣稳定，内涵丰富，指向明确，充分体现了中央对港澳发展一以贯之的关心重视和支持。

未来对港支持力度更大 冀港抓住机遇

他指出，国家未来对港澳政策支持力度会更大，范围会更广，希望香港抓住国家现代化建设的重大机遇，主动对接国家「十五五」规划，粤港澳大湾区建设和「一带一路」高速发展的国家战略，更好发挥连接祖国和内地，从连接祖国内地，从世界各地的重要桥梁和窗口部分，更好融入和服务国家发展大局，塑造经济发展新动能。

未来5年，他指必须坚持的6点，包括坚持党的全面领导、坚持人民至上、坚持高质量发展、坚持全面深化改革开放、坚持有效市场和有为政府相结合，以及坚持祖国发展的安全。

中国科学院院长、党组书记侯建国。

侯建国吁促进香港澳门长期繁荣稳定作出专门部署

针对「十五五」时期经济社会发展的战略任务和重大举措，中国科学院院长、党组书记侯建国表示，香港在高等教育人才培养方面具有独特的优势，可以通过持续深化粤港澳大湾区内高校院所在科技创新人才培养等方面的合作，依靠前沿科技和产业创新实践，培养更多拔尖创新人才，同时可以加大力度引进和培养国际前沿高端科研人才，加快打造国际高端人才集聚高地。

他又称，香港是重要的国际金融航运贸易中心，可以通过更好发挥双向开放桥梁作用，全面强化超级联系人，香港一定能够打造成外部资源要素引进来的大通道、大枢纽，国家走出去的重要渠道，在助力国家高水平对外开放中发挥更大的作用。

他指建设粤港澳大湾区是国家主席习近平亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家政策，是新时代推动形成全面开放新格局的新城市，也是推动「一国两制」事业发展的新局面，在中国式现代化引领，粤港澳全方位互动互联互通，市场一体化水平持续提升，科技产业合作培育发展新动能成效不断涌现。

建议对促进香澳长期繁荣稳定作专门部署

他认为下一步要不断加强粤港澳大湾区基础设施联通，规则的机制及湾区居民心灵都要联通，充分发挥前海、南沙、横琴等平台先行先试作用，引领大湾区市场一体化，把港澳的金融、旅游、商贸、科研的优势与广东的制造业优势、应用场景优势更加紧密的结合起来。

他强调国家高度重视港澳地区经济社会发展，建议对促进香港澳门长期繁荣稳定作出专门部署，强调要坚定不移贯彻「一国两制」，港人治港、澳人治澳，高度自治，落实爱国者治港之道，提升港澳依法治理效果，支持港澳更好融入和服务国家发展。

支持港澳更好融入和服务国家发展

侯建国指，国家会加强港澳内部监管，科技人文完善便利港澳居民在内地发展和生活正常的提升，发挥港澳背靠祖国、联通世界独特优势的重要作用，巩固提升香港国际金融航运贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚功能的进行战略部署和重大举措，必将指导和推动香港澳门「一国两制」实践。

