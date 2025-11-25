拟禁香港议会及香港民主建国联盟在港运作 邓炳强：两组织涉分裂及颠覆国家政权、推动港独

保安局局长昨日（24日），就拟根据《维护国家安全条例》（《国安条例》）作出命令，禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在香港特别行政区运作或继续运作，分别向该两个组织发出书面通知，让该两个组织可在命令发出前作出申述。

两组织建立目的是分裂及颠覆国家政权

保安局局长邓炳强今日（25日）表示，两个组织的建立目的是分裂国家及颠覆国家政权，推行所谓「自主」、即是港独，以及制定所谓香港「宪法」，是破坏国家宪法的根本制度，亦是破坏香港和国家的政权机关。

宣布列为受禁组织后 任何人提供援助均属违法

邓炳强指，「香港议会」19名成员已经离开香港被通缉，该组织一名在港成员较早时涉及煽动意图被捕及检控，判刑12个月；「香港民主建国联盟」4名成员已经被控串谋分裂国家罪。

他又说，当正式宣布这两个组织列为受禁组织之后，任何人以这两个组织成员行事、意图煽动他人加入这两个组织、参与这两个组织的活动或提供援助等都属违法，最高判刑是罚款100万元及判囚14年，呼吁切勿以身试法。

已拘29人涉针对选举刑事毁坏及偷宣传品

就立法会选举，邓炳强重申，任何人以任何方法企图影响选举，必须严正执法。他透露，目前有35宗针对选举案件，包括刑事毁坏及偷宣传品等，至今已拘捕29人。他又强调，任何违反选举舞弊条例的行为，当局都会依例处理，指法律已清楚列明哪些行为可行、不可行。