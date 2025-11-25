四中全会｜邓炳强：保安局与各纪律部队深入学习 增强忧患意识、坚持底线思维

保安局局长邓炳强表示，昨天出席了由中央宣讲团主讲的中共二十届四中全会精神宣讲会，会上宣讲团成员中国科学院院长、党组书记侯建国和中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室祝卫东，围绕国家主席习近平重要讲话精神和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，结合香港情况，系统阐释和深入解读全会的重大意义，令他深受启发。作为保安局局长，将与保安局及辖下各纪律部队，深入学习和贯彻四中全会精神，增强忧患意识，坚持底线思维，做好防范和应对内外部风险挑战的准备。

邓炳强在社交平台发文指，四中全会是国家迈向第二个百年奋斗目标新征程上的一次十分重要的会议，「十五五」规划《建议》更是接续推进中国式现代化建设进行的总动员、总部署，为2035年基本实现社会主义现代化夯实基础。

国家制度优势体现在三方面

他又指，当今世界变乱交织，未来5年，国家发展面临的各种不确定风险因素将明显增多。四中全会把「坚持统筹发展和安全」和「国家安全屏障更加巩固」，列为「十五五」重要原则和主要目标之一，当中提到「在发展中固安全、在安全中谋发展」，将两者结合和取得平衡；并作出系列战略部署，包括推进国家安全体系和能力现代化，建设更高水平平安中国。这些都对香港维护国家安全工作具有重要的指导作用。香港必须继续坚定不移贯彻总体国家安全观，健全国家安全体系，加强重点领域国家安全能力建设，提高公共安全治理水平，以「新安全格局保障新发展格局」。

在宣讲会当中，他表示令他感受特别深的，是主讲嘉宾剖析国家在地缘政治急速变化、疫情等阻碍下，仍然取得巨大发展的关键，就是国家拥有的制度优势，这优势体现在三方面：分别是在中央坚强领导下，人民团结一心，集中力量办大事，有效统筹资源配置；坚持有效市场和有为政府相结合；以及规划模式具有很强的连贯性。这些都是国家持续崛起和克服困难的关键所在。