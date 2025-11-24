Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜李家超批高市早苗涉台言论极其错误 严重恶化中日交流 特区支持国家外交政策

日本首相高市早苗早前发表「台湾有事论」，引起轩然大波，本港教育局日前以安全为由，退出日本官方交流计划。行政长官李家超今日（24日）指，日本领导人公然发表极其错误的涉台言论，挑战战后国际秩序，伤害中国人民感情，所有中国人都不会同意。他指外交部已多次提出严正交涉及要求收回言论，特区政府支持国家的外交政策。

李家超：政府安排须符合国家尊严

他指保安局已更新外游警示，会密切监察事态，作出应变。李家超指，今次事件严重恶化中日交流气氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必须符合国家尊严及港人利益，会不断留意国家的立场政策。

据报港府停止与日本驻港领事馆交流

日本共同社引述消息指，香港政府开始停止与日本驻港总领事馆的官方交流。 报道指，本港投资推广署原定上周二举办企业交流活动，但港府要求日本领事馆人员不得出席，双方协商后活动延期。此外港府负责经济的官员，原定下月上旬与日本驻港总领事三浦润会面，报道指港府亦已要求取消。

