陈茂波将启程访伦敦晤当地工商金融界 再率团到米兰出席贸发局活动

政情
更新时间：10:41 2025-11-24 HKT
发布时间：10:41 2025-11-24 HKT

财政司司长陈茂波今日（11月24日）深夜将启程前往欧洲，先后到英国伦敦和意大利米兰访问。11月25日至26日访问伦敦期间，陈茂波会出席一系列活动，包括由香港贸易发展局举办的「香港晚宴」、由香港工商协会举办的午餐会，并与当地的工商界、金融界、家族办公室代表等会面，介绍香港的最新情况和优势。

11月27日至28日访问米兰期间，陈茂波将率领一个约80人的代表团，出席由贸发局举办的「成就机遇·首选香港」推广活动和「香港晚宴」。代表团成员包括香港金融管理局、引进重点企业办公室、投资推广署等政府机构的代表；香港交易及结算所有限公司、香港科技园公司、香港旅游发展局、西九文化区管理局等公营机构的代表；以及从事金融、人工智能、资讯科技、生物科技、物流、设计、专业服务等领域的业界组织和企业。

在米兰期间，陈茂波也会与当地工商界领袖和企业负责人会面。陈茂波将于当地时间11月28日中午从米兰启程回港，香港时间11月29日早上返抵本港。在他离港期间，财政司副司长黄伟纶将署任财政司司长。

