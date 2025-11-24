国家体育总局与粤港澳三地 签署协议持续推进体育融合发展

国家体育总局、广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府，日前共同签署《关于加强体育合作、促进融合发展的协议》（《四方协议》）。

特首李家超于11月21日全运会期间，代表香港特区政府与国家体育总局局长高志丹、广东省省长孟凡利和澳门特首岑浩辉签署有关协议。李家超表示：「《四方协议》承扬我们共同筹办十五运会的团结精神，标志着三地合作踏上新台阶。在《四方协议》的战略框架下，香港特区政府将积极发挥『一国两制』的独特优势，全力促进大湾区体育融合发展，在体育资源整合、赛事联合举办、产业融合、人才培育等方面进一步深度合作，为体育强国建设贡献新的更大力量。」

《四方协议》的主要内容包括：

一、 进一步加强内地与港澳的体育交流合作；



二、 支持粤港澳大湾区体育融合发展，实现资源分享；搭建体育交流平台，完善体育合作机制，打造品牌赛事活动；



三、 加强群众体育交流，在国际群众体育协会和亚洲群众体育协会等国际组织中加强沟通协调；



四、 加强竞技体育合作；



五、 加强青少年体育交流；



六、 加强体育产业交流合作；



七、 共同弘扬中华体育精神，培育中华体育文化；



八、 加强在体育科研交流合作；



九、 提升体育治理能力，加强内地和港澳在体育制度建设、体育纠纷解决、涉外体育法治等方面的交流合作；及



十、 维护中华民族整体利益，就国际体育事务中共同关心的问题加强沟通。

新华社报道，这份四方协议是深入总结粤港澳联合举办第十五届全国运动会经验，持续推进三地体育融合发展的成果性文件，亦是充分发挥体育独特功能与多元价值，更好服务粤港澳大湾区建设及「一国两制」事业的实践性探索。

报道指，下一步国家体育总局将会与粤港澳三地，全面落实四方协议内容，大力支持港澳体育事业发展，为深化粤港澳大湾区建设及推动港澳更好融入国家发展大局，作出更大贡献。