大棋盘︱BNO移英暗加辣 两大「留白」细节待厘清 港人：感觉「被过咗一栋」

英国内政部上周建议修订永久居留权条件，其中BNO「5+1」安排维持不变，但同时建议将英文程度要求提升至B2水平，以及3至5年内个人入息不得少于当地基本免税额12,570英镑（约12.8万港元）。这表面上顺应了移英港人群体的要求，但实则潜在「加辣」的部分不少，甚至有机会在移英群体内，引起一定程度「分化」。

BNO︱英国失业率升 一时之间找工作不易

英国2021年放宽持BNO港人申请签证，居满5年后申请英国国籍，一年后可获英籍（「5+1」），目前累计已批出20多万宗BNO申请。然而移民问题近年在英国成为尖锐议题，工党政府在压力下亦须提出修订。总体而言，新建议大方向是吸纳高学历、收入较高的移民，强调移英后要持续贡献英国社会。

若建议落实，按理受影响最深的移英港人主要有两类：一是原计划赴英退休的人士，他们可能在2021年楼市高峰期前后卖出在港物业，打算在英国「慢慢搣」，未必计划重返职场，入息可能不符新要求，要找工作亦不容易，英国最新失业率已升至5%，创近4年新高；二是现时未取得永居资格、英语水平边缘的人士。

如非BNO持有人身份入境 或要等足20年

另外在新建议下，有特定群体也受影响，例如部分港人因当初不符资格而无法申请BNO，或当初基于「政治理由」，以访客身份入境后才寻求庇护的港人。这批人士部分可能曾在香港参加涉嫌违法活动，不论是否有案在身，为逃避追究而赴英寻求庇护。他们由于并非BNO持有人，无法受惠于「5+1」豁免，最长要等足20年才可申请永居。

有熟悉移英港人群体人士认为，B2英语要求、数年内维持1.25万镑年收入，对于真正在英国发展事业的港人而言不难做到，因此预料实际上「筛走」的人数不多。英国政府现在只是「轻微收紧」BNO移英要求，一方面可「塞住国内右翼把口」，又不引起在英港人太大反弹，「有啲移英港人团体已经急不及待扑出嚟讲『成功争取保留5+1』，（对新政策取态）喺港人群体之中都有分化」。他认为当局「落刀」位精准，「英国政府始终系政治老手」。

移英人士：5年将满才「搬龙门」 感觉「被过一栋」

另一已移英人士认为，部分港人本身因适应问题已有不安感，尤其英方曾保证安置因政治缘故离港的人士，但5年期即将届满之际，才「搬龙门」增加新要求，难免有「被过咗一栋」感觉。

保安局前局长黎栋国提醒，英国政府在咨询文件中，有部分细节仍未说清楚，例如若有关人士举家移英，家中有老有小，英语和入息要求是以「个人」计算还是「家庭」计算，若属前者影响会极大，因不少家庭只靠一人谋生，妻子全职照顾家庭。此外，申请人住满5年后申请入籍，即「+1」的部分，当局也没有明说日后如何处理，属「可改可不改」。

他坦言，咨询文件内「留白」部分仍很多，英国近年反移民情绪升温，移民入籍政策从来是视乎政治因素而调整，虽然「5+1」基础不会变，但不排除政策日后落地时，仍有细节改动。

香港数年前掀起的移民潮，已过得八八九九，部分人因抗拒香港新政治环境移英，本属个人选择，但政治向来现实，换到地球另一边生活，也要面对另一种政治矛盾，以及跟伦敦天气一样变幻莫测的政策风向。

移英港人｜BNO签证申请永居门槛维持5年