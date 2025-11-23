Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

田北辰凑孙搭轻铁、开蓬巴士 有倾有讲尽享天伦乐︱Kelly Online

政情
更新时间：22:28 2025-11-23 HKT
发布时间：22:28 2025-11-23 HKT

实政圆桌立法会议员田北辰在社交平台发文，指昨日（22日）趁星期六，专程带两位分别3岁及5岁的孙儿到屯门及元朗游玩。田北辰表示，两名孙儿一直表示想乘搭轻铁，第一站便带他们到天水围站再转乘轻铁循环线。他称特别让孙儿自行「规划」路线，在其引导下学习阅读路线图及如何在轻铁站「拍卡」出入闸，笑言「见到佢哋好认真咁去『度』个路线嘅时候，真系好好笑。」

完成轻铁体验后，田北辰带孙儿到屯门为其接班人在街站拉票。他给了些单张让孙儿们派发，原以为孙儿只会「玩玩吓」，未料两人十分主动，不但主动上前向途人派发宣传单张，更与街坊交谈。他形容「呢个真系体验教育」，希望借此让孙儿了解选举是甚么，让他们从小学习，长大后能履行公民投票责任。

其后，田北辰再与孙儿们乘开篷巴士，从屯门出发驶去各个街道和屋苑，然后再去元朗，途经巴士和轻铁站时期间，更有很多街坊向他们挥手。他表示，整个行程中与两孙儿「有倾有讲」，直至整个行程结束，坦言「我真系非常之享受呢种天伦之乐！」

两孙儿十分主动，不但主动上前向途人派发宣传单张，更与街坊交谈。田北辰FB图片
两孙儿十分主动，不但主动上前向途人派发宣传单张，更与街坊交谈。田北辰FB图片
田北辰再与孙儿们乘开篷巴士。田北辰FB图片
田北辰再与孙儿们乘开篷巴士。田北辰FB图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前