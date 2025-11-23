田北辰凑孙搭轻铁、开蓬巴士 有倾有讲尽享天伦乐︱Kelly Online

实政圆桌立法会议员田北辰在社交平台发文，指昨日（22日）趁星期六，专程带两位分别3岁及5岁的孙儿到屯门及元朗游玩。田北辰表示，两名孙儿一直表示想乘搭轻铁，第一站便带他们到天水围站再转乘轻铁循环线。他称特别让孙儿自行「规划」路线，在其引导下学习阅读路线图及如何在轻铁站「拍卡」出入闸，笑言「见到佢哋好认真咁去『度』个路线嘅时候，真系好好笑。」

完成轻铁体验后，田北辰带孙儿到屯门为其接班人在街站拉票。他给了些单张让孙儿们派发，原以为孙儿只会「玩玩吓」，未料两人十分主动，不但主动上前向途人派发宣传单张，更与街坊交谈。他形容「呢个真系体验教育」，希望借此让孙儿了解选举是甚么，让他们从小学习，长大后能履行公民投票责任。

其后，田北辰再与孙儿们乘开篷巴士，从屯门出发驶去各个街道和屋苑，然后再去元朗，途经巴士和轻铁站时期间，更有很多街坊向他们挥手。他表示，整个行程中与两孙儿「有倾有讲」，直至整个行程结束，坦言「我真系非常之享受呢种天伦之乐！」

两孙儿十分主动，不但主动上前向途人派发宣传单张，更与街坊交谈。田北辰FB图片

田北辰再与孙儿们乘开篷巴士。田北辰FB图片