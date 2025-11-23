立法会选举︱民建联办造势大会 26候选人轮流发言 多人关注重推租置计划

立法会换届选举12月7日举行，民建联今日（23日）在中环遮打花园举行造势大会，约1,500人到场，26位候选人轮流上台致辞，分别关注保障本地劳工就业、重推租置计划、促进经济、改善医疗等议题。今次选举民建联共派出13人参与地区直选，5人参选功能界别，8人参选选委界。造势大会历时约一个半小时。

陈克勤身负脚伤 笑言选举「举步维艰」

地区直选方面，新界东南候选人叶傲冬表示，要落实好齐建好家园理念，推动便捷交通圈；新界北候选人姚铭表示，自己服务地区超过20年，强调北都发展要惠及居民，未来要打造幸福北都，令居民安居乐业；新界西北候选人周浩鼎强调，民建联团队工作有实绩，自己政纲包括守护家庭价值、捍卫一男一女婚姻制度、为居民争取原区就业等。

新界西南候选人郭芙蓉指，自己一直在地区深耕细作，会推动旧区重建、支持小业主维修，希望建造一个更好的家园。同区另一候选人卢婉婷表示，自己一直没离开该区，地区声音需由熟悉地区事务的人代言，自己了解地区的「老、大、难」问题；身负脚伤的新界东北候选人陈克勤笑言，这次选举「举步维艰」，但有团队与自己同行，强调会「搞好新界东北」。

李慧琼：推动黄大仙区建全科医院

九龙东候选人颜汶羽表示，未来四年希望在重推租置、规管外佣借贷等议题上努力。同区另一候选人张培刚则指，自己虽然是立法会选举的新人，但在地区上都算一名老将，服务社区20年，会将市民对安居乐业的期盼带入立法会；九龙西候选人郑泳舜称，自己口号为「共筑未来，跃动九龙西」；九龙中候选人李慧琼指，一直坚持走在社区聆听各界声音，若当选会用好人大和立法会平台，让香港发展得更好，同时会要求政府尽快在黄大仙区兴建全科医院、重推租置计划等。

两港东岛候选人齐打「梁熙牌」

港岛西候选人陈学锋表示，会努力推动租置，让市民能安居乐业；港岛东候选人李清霞表示，自己关注民生，明白楼宇管理重要，希望协助小业主推动维修和重建，期望市民可以支持现届议员梁熙的团队。同区另一候选人植洁铃表示，自己要为基层保生计，为港岛东谋社区基建。她亦同样打出「梁熙牌」，提到自己为梁熙的助理。

谭耀宗、叶国谦、陈鉴林等出席撑场

由新界西南转战选委界的陈恒镔表示，希望可以更好地联系各界。他同时亦不忘为区内两名「小花」郭芙蓉、卢婉婷拉票。

民建联主席陈克勤指，今次选举不容易，对手都很强，且有专业背景，亦多人支持，但民建联有自己信念，是次选举口号为齐建好家园，民建联听到市民声音，强调该党政纲就是对香港市民的承诺，不是「讲完就算」，而是真正「落手做」，相信成功在望。

不少政界名人都有出席民建联造势大会，包括监委会主席卢文端，以及会务顾问谭耀宗、叶国谦、陈鉴林等。全国政协常委姚志胜、全国政协委员施清流等人，亦用家乡话拉票。

记者、摄影： 林彦汛

