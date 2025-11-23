立法会选举︱运动员齐慢跑吁投票 期望代议士支持体育发展 延续全运会佳绩

立法会选举投票将于12月7日举行，葵青义工发展团今日（23日）举办「投入选举，1207齐齐向前跑」活动，多名香港运动员透过运动方式，鼓励市民踊跃投票。前七榄代表姚锦成表示，现时已有心仪人选，认为代议士须亲力亲为，兑现选举承诺，「自己政纲真的要做到，另外一定要帮助运动」。前空手道代表李振豪则期望，新一届立法会关注北部都会区发展，「希望发展更多体育基建，令更多活动来香港，香港经济更好。」

姚锦成：选出为人民发声代议士

多名香港运动员今午齐聚青衣运动场，绕场慢跑一圈，鼓励市民踊跃投票。姚锦成表示，社会由大家一起建立，运动员需亲力亲为鼓励投票，「我们很想大家出来，选出生活中帮我们发声、为社会付出的人选」。他形容，四年一届的选举，是很好的机会让大家作出选择，「议员过往四年做得好不好，如果好就继续支持，如果不好就投给其他候选人 。」

冀新一届立法会支持体育发展

李振豪表示，自己在葵青区长大，对地区有感情，冀市民踊跃投票，选出心仪代表，将心声带入议会。他又说，希望立法会通过更多建设性法例，让香港得以「向前行」，因此会关注候选人理念及政纲。

前马拉松代表黎可基，以「马拉松」比喻香港发展，「这刻可能较辛苦，希望后面道路顺畅」。他认为，投票正是尽公民责任，选出有能之士在议会为民请命，从而让政府施政更贴合民生需要。

前田径代表梁达威表示，运动员外出参赛有赖政府支持，故现身鼓励市民投票，「我们一定要回馈政府、回馈社会，尽公民责任。加上现在可用我们的一票，选出心仪代表为我们服务，我觉得一定要出席」。他亦说，港队在全运会取得佳绩，冀新一届立法会继续支持体育发展，例如在地区举办更多体育运动，发掘有潜质运动员，「继续支持港队运动员，帮助我们多比赛，多鼓励我们。」

记者：萧博禧

摄影：何君健