立法会选举｜工业界（二）论坛聚焦新兴产业 王伟梁倡成国际电竞枢纽 吴永嘉析跨境电商机遇

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（23日）早上举行功能界别工业界（二）环节，候选人包括现任的经民联吴永嘉及无申报政治联系的王伟梁。

两人均聚焦新型工业化及大湾区机遇

政纲介绍环节，寻求连任的吴永嘉表示会以「狮子山精神谱写工商新篇章」，他提出「三创政纲」，强调对接国家「十五五」规划，推动河套区及北部都会区发展。恒香老饼家行政总裁王伟梁则以「实干派」自居，主张设立工业4.0体验中心及一站式审批窗口等，承诺做「业界聆听者与行动派」。双方均聚焦新型工业化及大湾区机遇，争取业界支持。

港电竞发展 吴永嘉倡纳「M」品牌 王伟梁提三轨发展

必答题环节，被问到如何进一步支援香港电竞业发展，吴永嘉指出，香港电竞发展受制于场地不足及租金高昂，建议政府将国际电竞赛事纳入「M」品牌体系，并确立电竞为正式体育项目，使电竞总会能获得恒常资助，同时将电竞选手纳入精英运动员培训计划，并在院校开设专业课程培养产业人才。

王伟梁则强调电竞作为新型数码产业链的潜力，提出「三轨发展」策略，结合体育、创科及青年发展三大领域。他建议引进世界级赛事确立香港作为国际电竞枢纽的地位，并透过大湾区合作形成完整产业链，为青年提供选手、数据分析、赛事管理等多元出路。

王伟梁：「香港制造」如同一块金漆招牌

在抽签问答环节，王伟梁被问到如何看待「香港制造」和「香港品牌」在内地以及国际市场的长远定位。他强调，「香港制造」是品质与信誉的象征，如同一块「金漆招牌」，而创新科技的注入将为这块招牌增添新光彩。王伟梁指，「香港品牌」的核心价值在于其背后的品质与安全认证，不论产品在何地制造，只要拥有香港品牌背书，就能获得市场信任。他建议香港制造业朝高科技方向发展，同时善用内地制造的成本优势，结合香港品牌的国际信誉。

吴永嘉：跨境电商发展「机遇多于挑战」

就跨境电商发展议题，吴永嘉表示这种新型营运模式对香港厂商而言「机遇多于挑战」。他指，跨境电商能有效解决香港厂商面临的租金高昂与工资成本问题，透过无需实体店铺与精简人力，结合AI技术实现市场分析、销售推广与客户服务等功能。他特别强调AI技术已能胜任客服回应与投诉处理，甚至可模拟企业主声音进行互动。他亦提醒跨境电商不一定销售自有产品，可能透过平台采购转售，或仅以物流形式赚取佣金，因此必须严格把关产品品质，并持续优化自有产品，方能建立可持续的跨境销售网络。

