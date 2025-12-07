专访．新界东北．有片︱大埔火灾动摇选情 陈克勤承诺跟进两议题 黄颕灏拒评责任：推动修例检视政策

立法会选举10个地方选区中，新界东北形势原被视为相对稳定，两名现任议员包括民建联主席陈克勤、新民党李梓敬争取连任，对阵无党派黄颕灏、经民联邓肇峰及工联会古伟冰。但大埔宏福苑火灾惨剧，社会气氛扭转，卷入风波的民建联在网上遭狙击。《星岛》向各候选人了解，陈克勤表示对火灾万分沉痛，承诺循两方面跟进。上届同区竞逐的黄颕灏拒评对手有否责任，专注推动修例检视维修政策。

陈克勤：过去一星期接触过千灾民

候选人专访于火灾前进行，记者以书面形式向各人补充询问火灾后的跟进工作。陈克勤表示，过去一个多星期联同团队接触过千受灾住户，协助他们安排入住酒店及青年旅舍、探访居民等，亦派出沙田团队在区内巡查，特别针对穗禾苑等大型屋苑维修工程，了解是否存在类似风险。他承诺若连任，循两方面跟进：一、推动受灾社区重建计划，确保居民有尊严、有选择地重返家园；二、检讨现行楼宇维修与消防安全制度，从法规、监管到资助安排，系统性地堵塞漏洞。

称民建联地区工作成熟 绝不会「选完唔见人」

大埔火灾前，左脚受伤的陈克勤照样落区，对社区设施老化特别深感受：「许多我们以为『无障碍』的设施，原来对老人家是很大阻碍。」举例指在斑马线前的盲人引路径，有时反过来卡住轮椅。他强调民建联有成熟地区服务和政治素养，绝不会「选举两头腾，选完唔见人」，4年来跟进居民求助个案合近3万个，「市民很精明，到底是『打完卡』就当做了，还是真正有帮到居民，他们看到的」。他自问若论全面性，远胜其他对手，但绝不轻敌。

黄颕灏再战 「再讲第三路线无意思」

黄颕灏上届直选只得约5千票落败，与两位现任议员也是「老对手」。他拒评是否有政党须为火灾负上若干责任，认为应专注支援灾民善后，并支持政府严厉执法，同时把关安全与品质标准，确保旧楼维修质量。他指若进入议会，将推动修订《工程及工场安全条例》，严格规管物料品质；检视和修订楼宇维修基金政策等。

他坦言选战难打，但无党派背景是卖点，给市民另类选择。黄颕灏上届以「民主思路」牌头出选，智库已改名为民思政策研究所，他指过去「第三路线」是因应有极端对立政治，为社会提供理性声音，「现在既然没有政治对抗，再讲（第三路线）也没有意思。」

工联会古伟冰。古伟冰fb图片

工联会古伟冰：政府须加强监察工程角色

古伟冰认为火灾背后涉及两大问题：一是工程公司的诚信与监管，当局需加强审查工作，工程公司也要增加对工地监管；二是政府监察者角色需加强，宏福苑作为居屋，虽然单位业权不在政府手中，但大型工程仍需房委会派人把关监察。他指若当选，会连同工联会大力推动政府做好对楼宇维修安全制度的检讨。

他说作为同区最年轻候选人，挑战甚大，又指新界东北有不少需改善的民生议题，尤其交通与医疗。

邓肇峰：新议会需跟进中长期安置

经民联邓肇峰则指，政府对大埔灾民有暂时住宿安排，亦有民间团体提供免费住宿，新议会需要跟进中长期安置问题、调查结果，完善相关法律法规。政纲方面，邓肇峰本身持金融分析师、估值测量师专业资格，亦有公共管理硕士、法律博士学历，期望以专业知识争取选民支持，其政纲由地区工程、沙田绕道研究、大厦管理，以至长远的「新界东创科走廊」。

他相信投票率是其选情关键，始终并非传统大党有稳固地区桩脚支持，每一票都要靠政纲和诚意打动选民，越多人投票胜算越高。邓肇峰选前才加入经民联，他指自己多年来是无党派，但一直与经民联有联系，地区事务上亦有合作，今次参选加入经民联是契机，合作推动社会发展。

李梓敬透过团队表示不受访。

记者：林剑