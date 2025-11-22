立法会选举｜工业界（一）经民联内斗 论提升国际航空枢纽优势 许文俊吁建港深西部铁路 黄永威冀借鉴樟宜机场

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（22日）就工业界（一）组别进行辩论，候选人包括经民联黄永威和许文俊。

黄永威指，香港在「一国两制」优势下，工业界应把握机遇，创造就业，撑起香港经济。提出四大政纲，旨在打造「香港制造」新品牌，并建构安全的供应链，以应对新技术和创意，协助建立传统品牌。同时，需确保关键物料供应稳定，让生意得以持续发展。他强调香港工业应追逐新机遇，争取工业用地以扩展平台公司，并集中资源，将香港工业融入大湾区发展。政府应务实优化政策，建立工业资讯一条龙服务，为业界提供支援。

黄永威提「人机物法环」五大方向

黄永威提出「人机物法环」五大方向，其中「人」是指打造全球工业人才库，培养本地精英，吸引国际人才，并畅通大湾区人才流动，确保人才来港发展顺畅。「机」代表将香港院校的AI，落实各行各业。「物」就是凭借香港物流优势，设供应链管理中心，联通湾区与国际；「法」就是政府拆墙松绑，称「手续简化啲，生意就可以做好啲」；「环」即是政府需成为业界的战略伙伴，提供支援和政策，让各国对待的发展得以发挥，协助企业把握机遇，提升防风险能力。

许文俊：实现工业家愿景和IP人创造力

许文俊表示，自己在工业设计及出口领域拥有逾20年经验，并曾担任香港工业总会青年委员会主席。他指出，现时首要任务是集结工业界的力量，支持提升创新能力。其次，应加速北部都会区的发展，为工业提供更多空间和机遇。他强调香港需更积极培养创科工业人才，促进产学研融合，为工业发展注入新动力；同时亦需配合香港经济发展，推动IP产业、银发经济、宠物经济，以及新增食品认证等领域，将香港工业的「饼」做大做强。他表示，参选的唯一目的是希望获得更大的平台，实现工业家的愿景和IP人的创造力，为香港工业再创黄金时代。

兴建港深西部铁路引线

在必答环节方面，两位候选人讨论如何巩固和提升香港国际航空枢纽的地位优势。许文俊表示，香港国际机场的第三跑道落成后，创造了大量职位及商机。他认为，香港应把握大湾区的发展机遇，进一步提升其航空枢纽地位。他认为若能兴建港深西部铁路，直接连接深圳宝安机场，将有助实现海空联运一体化，提升货运效率。

多点联运模式 错位互补优势

许文俊亦提及，现时已有不少建议及政策方向，如在珠海办理登机手续后，即可在香港登机。他认为，香港应加强与其他航班的合作，推动多点联运模式，实现错位互补、优势互补。他强调，新鲜蔬果、花卉、电子产品以至晶片等，均高度依赖空运，因此巩固香港的航空枢纽优势刻不容缓。他承诺，若成功当选，将与运输物流业界及工业界代表合作，研究如何加快货物运送至客户手中，为客户创造幸福感。

黄永威表示，大湾区作为主要制造中心，四分之三的空运货物经香港国际机场处理。他认为，香港应把握高价值电商及冷链物流的趋势，并提及机场管理局在东莞设立空港中心，旨在将内地货物经东莞预先处理后，透过水路运至青衣，再集散至机场或转为海运。

借鉴樟宜机场模式 发展机场城市

黄永威建议，香港可借鉴新加坡樟宜机场的成功经验，透过发展机场城市，将部分转机旅客转化为过夜旅客，从而带动香港经济。他期望，配合新落成的第三跑道及第二客运大楼，可整合更多零售、演唱会、娱乐及地标性设施，以吸引并留住旅客。

另一条必答题，询问如何推出政策措施以汇聚全球顶尖创科人才。黄永威指吸引顶尖的创科工业界的人才需求，需有一套由输入培育到流人才的完整策略，目标希望津贴中年人学习新技术，给年轻人体验式学习「落手落脚」试做，培养他们的兴趣，冀政府推行中高龄工人、工业转型就业专才计划，培训AI应用、智能制造和绿色技术等。他又认为可在北都和外岛建立留才机制，如为专才预留住房、国际学校和医疗配套落户计划。

许文俊指出，香港有足够的能力去培养高尖人才，香港有5间全球100大大学，科技大学香港医学院即将成立，连同北都大学城，相对本港有巨大协同效应，认为工业界可以就本土培养、引入尖端人才做得更多。他强调「科技无论是多先进，都要找到著力点，要找到场景，要找到切入点」。