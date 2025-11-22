立法会选举 · 港岛东｜民建联植洁铃办誓师大会 获党内重量级元老站台 发言时一度感动落泪

新一届立法会选举将于12月7日投票。民建联港岛东选区候选人植洁铃今日（22日）在小西湾邨举行誓师大会，获党内多名重量级元老站台支持，包括前全国人大常委谭耀宗、前立法会主席曾钰成、民建联会务顾问叶国谦、前立法会议员蔡素玉、钟树根，以及现任港岛东立法会议员梁熙。植洁铃发言期间一度感动落泪，强调特别感谢团队、支持者及义工在选战中的坚持与支持。

植洁铃表示，小西湾是她的家，自小见证该区的变迁。作为港岛东最边陲的地区，她笑言小时候向人介绍居住地时，常需解释小西湾的位置，笑言「有唔少人，甚至会将小西湾同西湾河混淆。」

植续说，自己从政经验始于议员助理，历经曾钰成、钟树根、张国钧及梁熙等议员时期，从地区办事处至立法会，逐步累积经验并获得市民支持，最终当选区议员。她强调，无论在地区或立法会层面，始终未忘作为小西湾居民及邻居的责任，致力提升该区宜居性。

民建联两人出选 植洁铃 : 投给哪位民建联候选人 都是对该党的肯定

民建联今届在港岛东派出植洁铃、李清霞二人出选。植洁铃特别感谢团队、支持者及义工在选战中的坚持与支持。对于选民关于民建联有两位候选人应如何投票的疑问，她表示，无论投票给哪位民建联候选人，都是对该党33年来服务港岛东的肯定，均表示感谢。

不过植洁铃强调，面对未来的挑战与流言，选民应保持「不听、不理、不信」的原则，团结坚定，信任民建联的服务的招牌、梁熙及团队的工作成绩，并相信她作为年轻有活力的候选人，是港岛东的最佳选择，强调若当选立法会议员，承诺将聚焦三项工作，包括打造活力安全的海滨环境，以提升生活质素、支援家庭、中产、青年及长者做到有需必应，以及严格把关港岛东相关政策，以实绩说话。

曾钰成表示，民建联的年轻成员具备足够能力接班，呼吁市民支持植进入立法会，有信心他们能胜任立法会工作，持续为市民发声，延续民建联在地区服务的使命，尤其于小西湾及港岛东推动民生事务。

钟树根表示，植洁铃一岁半时已被母亲抱著参与义工活动，大学毕业后到他的办事处担任职员，至今服务超过十年，他强调无论是晴天、暴雨还是台风天，植洁铃始终「奋不顾身」走出家门，为居民解决困难，展现极高的服务热忱与责任感。

梁熙表示，自己从植洁铃身上学会如何第一时间到达现场了解情况，并迅速作出反应，服务街坊。他坚信植洁铃比他更优秀、勤奋，并取得更佳成绩，呼吁选民于12月7日投票支持。

港岛东选区其他候选人包括工联会吴秋北、新民党郭浩景、自由党阮建中以及民建联李清霞。

记者：黄子龙