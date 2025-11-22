立法会选举｜工程界卜国明办造势大会 卢伟国、林世雄到场支持

立法会选举在即，工程界候选人卜国明今日（22日）举行造势大会，现任工程界立法会议员卢伟国、前运输及物流局局长林世雄及前市区重建局行政总监韦志成等人均到场支持。卜国明承诺，若成功当选，将在更高层次为工程专业发声，提升社会对工程师贡献的认可，并以理性、务实、专业的态度服务业界。

卜国明承诺若当选将为工程专业发声

卜国明指自己的政纲围绕「以专业护权益，以创新育未来」重点，包括推动制度松绑，降低营建成本；激活创科能量，促进经济转型；强化北部都会区等重大项目推进；维护工程师专业认证与地位。他承诺若当选立法会议员，将在更高平台上为工程专业发声，让社会认识工程师对香港发展的重要贡献，让未来学生能以工程师为荣。他承诺以理性、务实、专业的态度服务业界，成为真正做实事的立法会议员。

卢伟国称卜国明可成业界福祉「保护者」

现任立法会工程界议员卢伟国表示，支持卜国明「接棒」，称近年来都是穿着写上「卢伟国」的战衣，非常高兴今日卢伟国的战衣上面写着「卜国明」。他赞扬卜国明资历深厚，拥有「前土木工程处处长」和「前香港工程师学会会长」两项资历，足以证明其专业能力与历练。加上在政府工程师工会及工程师学会中贡献良多，展现出亲和力与领导力。

卢伟国续指，卜国明的政纲与他理念一致，包括成为业界福祉「保护者」、发展「推动者」、业界声音「代言人」。他表示自己最大的心愿就是能顺利「交棒」与「接棒」，但必须有合适的接棒人。

林世雄：工程师以国家为重

前任香港运输及物流局局长林世雄，引述特首李家超早前在立法会选举启动礼中对立法会论述，在 「行政主导」 和 「爱国者治港」 的原则下，立法会运作已 「重回正轨」 ，行政与立法机关「既相互制衡，又相互配合」。他指卜国明拥有40年工程项目管理经验，熟悉工程流程，能确保项目顺利推进，相信他能够将工程师的务实、精准与注重成效的特质，带入议会，称他「一定可以做到一个优良的立法会议员」。

林世雄续指，本届立法会议员叫卢伟国，而今次两位候选人名字分别有「伟」及「国」字，强调「工程师以国家为重」，呼吁「all in」卜国明。

韦志成：立法会议员非「高级区议员」

前市区重建局行政总监、前发展局常任秘书长韦志成表示自已曾与卜国明在政府共事多年，深知他是一位具备卓越工作能力、充满干劲且处事认真的优秀人才。他特别强调，希望为工程界选举立法会议员，并非仅仅推举一位高级区议员。需要的不单单是反映民意、提出工程项目建议，或表面监督政府的代表。

韦志成指卜国明拥有数十年的政府工作经验，对立法会的运作机制与立法程序了如指掌，理解政府部门间的协作关系，并在基础建设项目领域拥有全周期的实践经验。认为他的宝贵资历将使在进入立法会后，能与政府高效协作，共同建立一个灵活、有韧性的法律与营商环境，从而助力工程业态的发展。

工程界候选人还有霍伟栋。

记者、摄影：李健威

