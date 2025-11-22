立法会选举｜宁汉豪亲解选举与市民息息相关  孖副局长及常秘齐呼吁投票

新一届立法会选举将于12月7日举行，各候选人的宣传工作正如火如荼进行。发展局上载影片，由局长宁汉豪、副局长林智文及两位常任秘书长何珮玲、刘俊杰，亲自解释立法会选举的重要性，同时呼吁市民齐投票。

影片用轻松手法，由发展局辖下部门的5个吉祥物首先向林智文请教，立法会选举和规划地政有何关系。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲指，过去几年一些重要的法例，如简化法定审批程序，地契的续期条例等，都是由立法会审议、通过，回应社会的诉求，亦助业界拆除松绑。

对于立法会选举为何与建造业有关，发展局常任秘书长（工务）刘俊杰回应：「关系梗系大啦」，他解释，香港很多基建工程，都是工务工程项目，项目拨款由立法会审批， 立法会议员亦给了很多行业、市民的看法，及很多具建设性的意见。

宁汉豪称，其实立法会除了审议法例外，亦向局方反映很多市民和业界持份者的意见， 令局方的工作做得更好，例如如何发展好北部都会区，以及极端天气后，如何处理好水浸等，所以立法会选举是与香港市民息息相关。

最后3人连同5个吉祥物同呼吁「投入选举，共创未来」，12月7日齐投票。