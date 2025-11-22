扑灭罪行联席会议今早举行 李家超：国安法及23条互相配合、浑然一体

扑灭罪行委员会的委员及十八区分区扑灭罪行委员会的主席及代表今日上午在政府总部出席「2025年扑灭罪行联席会议」，就治安的议题及扑灭罪行的方法交流意见。

行政长官李家超会作主礼致辞时表示，今年是「香港国安法」公布实施5周年，联席会议将推广维护国家安全列为主题之一，十分合适。「香港国安法」与去年3月生效的「维护国家安全条例」互相配合、浑然一体，共同为香港构建了一套全面而高效的维护国家安全法律制度，堵塞了过往的漏洞，同时保障市民依法享有的各种权利和自由。然而，香港维护国家安全面对的形势复杂且严峻，当前，香港正站在由治及兴的关键节点，政府全力深化改革、发展经济、改善民生。

稳定为发展基石 国家安全是根本

他指，发展与改革的根本前提是稳定，没有稳定就没有发展的基础；而国家安全是国家生存和发展的基本要素，是安邦定国的重要基石。要秉持总体国家安全观，统筹好发展和安全，坚定维护国家安全，坚持推动高质量发展。维护国家安全是每一位市民的责任，更是全社会的义务，只有筑牢国家安全屏障，香港才能在稳固的基础上有效应对各种风险和挑战。而筑牢国家安全屏障、确保社会稳定，需要持续深化防罪灭罪工作。

会议重点讨论防骗禁毒 提升防罪意识

他表示，今次联席会议将重点讨论防骗灭罪和抗毒、禁毒，回应市民当前关心的议题，尤其面对科技发展日新月异、犯罪手法层出不穷的情况，要持续提升公众的防罪意识。他指，市民的支持和配合，是政府和执法部门打击罪案、维护社会治安的关键。他期望大家继续协助政府推动防罪灭罪工作，提升市民的守法意识，保障市民安居乐业，维持香港繁荣稳定。

陈国基：做好国家安全及防罪灭罪工作 筑牢安全屏障

身兼扑灭罪行委员会主席的政务司司长陈国基致辞时指，现时香港社会非常安定祥和，政府得以全力拼经济、谋发展，但绝对不能够掉以轻心，特别是香港正处于锐意改革创新、积极融入国家发展大局的关键时刻，一个安全稳定的社会环境至关重要，所以必须保持警惕，继续做好国家安全、防罪灭罪和抗毒的工作，为市民筑起一道可靠、坚实的安全屏障。

陈国基表示，在维护国家安全和推展爱国主义教育方面，除了完成《基本法》第23条本地立法，亦在今年迎来第10个全民国家安全教育日和《香港国安法》公布实施5周年。在《香港国安法》和《维护国家安全条例》这两套法律的护航下，香港得以走上「由治及兴」的康庄大道。而在政府和社会各界的共同努力下，社会对国家安全的认知和重视已经达到了新的高度。

陈国基：多管齐下 打击毒品与诈骗

在抗毒方面，他表示，政府今年2月迅速修改法例，将新型毒品依托咪酯列为毒品，并透过宣传推广，让市民了解这种毒品的祸害。而在应对诈骗案方面，政府一直采取多管齐下的策略，包括积极检视和优化现有法例、加强与金融、通讯等不同业界的合作、全面提升市民防骗意识，并紧贴诈骗趋势，调整策略与执法方式。

展望未来，他深信灭罪会和分区灭罪会会继续担当社区安全的参与者和守护者，期望今日会议能集思广益，凝聚共识，将有关工作做得更全面到位，建设香港成为更美好安全的家园。

林定国：国家安全与巿民生活息息相关

会议有三个交流环节，主题为社区的国家安全教育、毒品问题和诈骗案。律政司司长林定国在交流环节中表示，要透过参观、体验或互动式的国家安全宣传推广活动，让市民亲身感受到国安与生活息息相关，同时提供更多参与活动和实践的机会，帮助市民在日常生活中更自觉地树立维护国家安全的意识，更深刻认识到维护国家安全是一件不可忽视的事。

他表示，国家安全的推广与教育，除了政府的努力之外，更需要地区及各界的通力合作、支持与参与。近年来，各界在相关工作上已取得丰硕成果，但仍须精益求精、与时并进——既要帮助提升社会对国家安全的认知，亦要应对不断变化的地缘政治局势，以及由此引发的各类国安风险。

邓炳强：继续推进抗毒禁毒工作

保安局局长邓炳强致闭幕致辞时表示，关于未来在国家安全、抗毒禁毒以及防骗方面的工作，保安局以及辖下的纪律部队会继续积极推进。在国家安全方面，会继续采取多管齐下的策略，让宣传教育更加深入、广泛，包括走进小学公演话剧，也会在幼稚园举办相关工作坊，从小培养香港新一代成为爱国爱港、遵纪守法的良好公民。

禁毒工作方面，他表示，会针对依托咪酯毒品推出针对性宣传，同时持续开展扫毒行动，从源头打击毒品犯罪。至于灭罪防骗工作方面，会全力推进数码警政，包括人工智能的警务站、无人机警政和虚拟资产情报工作组，透过应用创新科技和全方位的工作打击诈骗。

他指，保安局及辖下纪律部队的工作重点之一，就是扑灭罪行、维持社会治安，无论是危害国家安全的罪行、毒品犯罪，还是诈骗犯罪，都会保持高度警惕，防范相关风险。他表示，香港现在正处于由治及兴的新征程上，特区政府必会竭力维护国家安全、维持社会治安、打击各类罪行，为市民提供安稳的环境，让大家能够聚焦香港经济发展、改善民生，携手共创美好明天。

