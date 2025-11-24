专访． 新界东南｜候选人倡建将军澳至港岛东过海铁路 东九龙线延伸至翠林

对于将军澳交通问题，5名新界东南选区候选人提出不同建议，包括要求兴建将军澳至港岛东的过海铁路、延长东九龙绿色智慧系统走线（东九龙线）至宝琳一带、增设渡轮班次至中环、湾仔、尖沙咀等。

李贞仪倡建过海铁路

5名候选人皆认为，可在将军澳137区兴建前往港岛东的铁路线，其中工联会李贞仪表示，将军澳线为一条单行线路，不论去日出康城或宝林，都是单一月台，如系统出现故障时，会出现瘫痪情况。她认为只有将线路延伸至港岛，才能减少其影响，并让将军澳居民有多一个选择。

陈志豪倡开办将军澳往尖沙咀航次

民建联叶傲冬表示，目前7成将军澳居民依靠铁路系统，但一旦将军澳线故障，该区公路亦变得挤塞。他建议在拟建的东九龙线，增设宝琳和翠林站，即使将军澳线再出现故障，将军澳区居民亦可透过东九龙线返回区内。

张美雄认为，假如政府出于成本或技术考虑，未能接纳增设宝琳和翠林站建议，可考虑在拟建的马游塘站，再兴建扶手电梯系统连接至康盛花园、翠林一带，再由翠林接驳到宝琳一带，以方便居民出行。

将军澳线方面，专业动力方国珊认为，港铁将军澳线信号系统更换工程不可能等到2028年，指港铁已计划发债筹集资金，相信会有足够资金进行工程，及购置新列车，期望港铁可尽快完成，以加密班次。她又指，目前康城站繁忙时段候车时间仍需6分钟，期望未来可做到全日都4分钟一班车。

除兴建大型基建，新民党陈志豪认为，可在将军澳区内兴建正式码头，开办由将军澳来往中环、湾仔和尖沙咀的航次。他指，虽然去年开通了由将军澳到港岛东的街渡，惟需求不大，反应不太理想，但开办至中环等航线有助加强将军澳的通达度，并起观光作用。

记者：林彦汛