专访‧有片｜新界东南「5争2」混战 叶傲冬空降：跨区概念一直都在 陈志豪自言地区治理经验丰

立法会选举12月7日举行，《星岛》专访10个地方选区候选人，讨论焦点议题。在新界东南选区，两名现任议员皆弃选，吸引各路人马争夺，其中民建联派出秘书长、油尖旺区议员叶傲冬「空降」，跟五度参选均落败的西贡区议员方国珊，以及标榜无党派的张美雄较劲。新民党陈志豪、工联会李贞仪亦有意分一杯羹，形成「5争2」混战格局。

民建联叶傲冬：新界东南是「可开拓、有增长」区域

新界东南选区覆盖西贡、将军澳及沙田东范围，即乌溪沙、马鞍山、小沥源一带，选民人数约44万。上届选举，民建联李世荣以区内最高票当选，但今次无缘连任，改派在油尖旺打滚多年的叶傲冬出选。他接受《星岛》访问时解释，民建联认为新界东南是「可开拓、有增长」的区域，经整体考虑决定派自己参选，延续民建联在该区工作。

对于被指「空降」，叶傲冬称其余4位候选人中，有西贡和沙田区议员，认为西贡区议员来到沙田工作，其实也属跨区，「跨区概念其实大家都存在」。他强调，民建联有沙田和西贡的团队，自己不是单打独斗，加上作为党秘书长、曾任区议会主席，明白如何整合和统筹意见，令工作做得更细致。

新民党陈志豪：地区治理履历完备

叶傲冬劲敌之一是新民党西贡区议员陈志豪，他身兼全国青联委员、全国港澳研究会成员，经常撰写时事评论。他指自己在将军澳和马鞍山居住超过30年，在区内服务多年，对地区议题熟悉，并曾任分区委员会主席等，地区治理履历完备。

他强调单凭个人力量不足够，需要团队支持，其政党在新界东南有庞大地区网络，有助更好服务居民。

工联会李贞仪：选择有监察政府能力的政党

工联会沙田区议员李贞仪则指，选议员不止选个人，更是选择一个有监察政府能力的政党，强调工联会已在港紥根多年。同时工联会有将军澳、沙田的区议员，内部会定期分享区情，可发挥政党优势互补不足。对于新界东南多属中产社区，工联会如何突围？李贞仪称，工联会一直代表打工仔女，不论什么阶层的劳工，都需要得到劳工保障。

方国珊再战：服务不止口讲 更是付诸行动

曾五度参选立会均败北的专业动力方国珊，再接再厉参选。外号「哪吒」的方国珊表示，过去17年一直服务新界东南，从未离开，「服务不止口讲，更是付诸行动」。被问到欠缺政党支持下，是否有能力服务整个选区，她称专业动力为智库组织，有逾100名成员，可提供很多民间及专业人士意见。

张美雄自言无党派包袱：市民是我老板

标榜区内唯一无党派的张美雄，担任西贡区议员近10年，他说自己无党派包袱，贴近民意，「市民就是我老板」。被问及如何兼顾整个选区，他承认无党派，资源会较缺乏，但一直愿意与不同党派合作，认为其他有「党派枷锁」者未必做到。

张美雄曾任方国珊助理，外界形容今次是「师徒对决」，会否担心二人互相「𠝹票」？方国珊称不评价对手，只做好自己，惟坦言票源或多少有重叠；张美雄则相信票源不会重叠，自己4年前退出专业动力后，与方国珊「路线上有明显很大分别」，自己获较多年青人支持。

曾加入专业动力的新界东南现任议员林素蔚近日加入新民党，她表态支持党友陈志豪，并频频协助拉票，未有支持「师傅」方国珊。

记者：林彦汛

摄影：吴艳玲、汪旭峰、何君健