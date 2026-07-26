纸包饮品3大健康陷阱 27款纸包饮品卡路里公开 营养师：近3成高糖、4款含6大人造色素｜亲子健康

炎炎夏日，不少家长都会储备各式各样的纸包饮品，方便小朋友随时饮用。然而，这些消暑饮品背后或藏着健康陷阱。我最近在超市检视了33款常见纸包饮品，发现当中有接近三成（九款）属「高糖」，更有四款含有六大人造色素！

纸包饮品3大健康陷阱

有些纸包饮品上的包装字眼或会令人混淆视听！根据衞生署指引，每100毫升饮品含糖量不超过五克属「低糖」，而若超过7.5克则属「高糖」。

（AI生成示意图）

陷阱1：无添加糖≠无糖？

以豆奶为例，就算是无添加糖，但由于大豆本身含有天然糖分（大豆寡糖），所以就算是无添加糖，或多或少都会有少少天然糖分！

每包含糖分最少（与下表所有饮品比较）（网上图片）

陷阱2：少甜≠少糖 / 低糖？

由于现有标签规管不包括与「少甜」有关的描述，所以少甜只是品牌对味道的主观描述！以某知名果汁牌子为例，虽然声称「少甜」，但其每100毫升含糖量已达7.4克，非常接近高糖级别！如果一口气饮完一包200毫升，就等同吞下三粒方糖！

陷阱3：低糖≠健康？

就算是「低糖」都不可以狂饮。以一包常见的250毫升低糖饮品为例，最高含糖量仍可达12.5克糖（约2.5粒方糖）。如果小朋友每天饮两包，不知不觉间就摄取了每日建议上限的一半！

每包含糖分最多（与下表所有饮品比较）（图片来源：网上图片）

标签 定义 高糖 每100毫升超过7.5克糖 低糖 每100毫升不超过5克糖 无糖 每100毫升不超过0.5克糖 无添加糖 只代表生产过程中无额外加入糖分，但并不等于无糖。 少甜 暂时没有客观量度标准

饮品名称 卡路里 糖分 （1包）* 糖分 （每100毫升）* 高糖 6大人造色素 维他柠檬茶 108 27 10.8 ✓ 维他锡兰柠檬茶 105 26 10.5 ✓ 维他低糖柠檬茶 50 12.5 5 维他冰震柠檬茶 0 12 4.8 阳光柠檬茶 50 11.5 4.6 维他菊花茶 88 22 8.7 ✓ 阳光菊花茶 80 20 7.9 ✓ 维他低糖菊花茶 50 12.5 5 道地极品菊花乌龙茶 0 0 0 道地苹果绿茶 73 15.5 7 道地蜂蜜绿茶 33 8 3.3 淳茶舍茉莉绿茶 0 0 0 维他豆奶 118 16 6.5 维他麦精豆奶 128 15 6 维他低糖麦精豆奶 120 12 4.8 维他低糖豆奶 100 11 4.5 维他无添加糖豆奶 90 4 1.5 钙思宝无糖原味豆奶 53 0 0 维他朱古力牛奶饮品 190 26 10.3 ✓ 维他低糖朱古力牛奶饮品 130 12.5 5 Binggrae蜜瓜牛奶 160 21 10.5 E102 阳光蜜瓜豆奶 90 11 4.5 E102 阳光低糖蜜瓜豆奶 110 18 7.2 E102 Meadows橙汁（250ml） 115 24 9.7 ✓ E110 Qoo橙汁饮品 84 20 10 ✓ Qoo白提子汁饮品 84 20 10 ✓ Qoo苹果汁饮品 62 15 7.4

超市精明眼

以某原版柠檬茶为例，每100毫升含13.8克糖，如果饮两包就等于吞下10.8粒方糖（一粒方糖相当于约五克糖），已超出每日建议摄取量。根据世界衞生组织建议，健康人士每日的添加糖*摄取量，应限制在每日总热量摄入值的10%或以下。换言之，以二至三岁幼童每日需摄取约1,200卡路里计算，每日添加糖不宜超过30克（约六粒方糖）；而成人若以每日摄取2,000卡路里计算，则不宜超过50克（约10粒方糖）。此外，最新版《美国饮食指南》亦收紧了对幼童糖分摄取量的限制，建议10岁以

下小朋友不应摄取任何添加糖（旧标准为两岁以下）。如果真的很想饮，或可加水稀释，让小朋友浅尝便可。

（图片来源：Freepik）

* 添加糖泛指在食品生产或烹调过程中额外添加的糖分，例如蔗糖、砂糖、蜂蜜和高果糖浆等。

减糖饮食由细做起

长时间饮用高糖分饮料，除了会令小朋友蛀牙、影响其正餐胃口外，更是导致超重和肥胖的主要成因之一。多余糖分会转化为脂肪储存于体内，严重的更会增加患上其他慢性疾病的风险，例如心血管疾病、糖尿病等。2015年世界衞生组织的报告指出，如小朋友在童年时肥胖，长大后也会较容易肥胖。

（图片来源：Freepik）

再者，液态的糖较快被人体吸收，当血糖在短时间内急剧上升时，身体必须分泌大量胰岛素以稳定血糖。长期下来，细胞对胰岛素的敏感度会逐渐减弱，形成「胰岛素阻抗」，令血糖变得越来越难控制。临床数据显示，超过六成二型糖尿病患者都伴随有超重问题。特别是腹部脂肪（内脏脂肪）的堆积，会干扰胰岛素的讯号传导，进一步加剧胰岛素阻抗，造成恶性循环。当大家以为果汁会相对较健康时，其实当中的果糖进入身体后会快速入肝代谢，转化为三酸甘油脂，严重的更会增加患上脂肪肝的风险，所以就算是纯果汁，都不应长期过量饮用。

（AI生成示意图）

6大人造色素对儿童有影响

值得一提的是，部分纸包饮品亦含有以下六大人造色素：柠檬黄Tartrazine（E102）、喹啉黄uinoline yellow（E104）、日落黄Sunset yellow FCF（E110）、淡红Carmoisine（E122）、丽春红Ponceau 4R（E124）、诱惑红Allura red AC（E129）。虽然人造色素会否增加患上专注力不足和过度活跃症（ADHD）的说法，至今仍未有确实定论，但英国食品标准局（Food Standards Agency）早已规定，如出售含有以上六种人造色素的食品，必须在包装上加有「或对儿童的行为及专注力造成负面影响」的相关警告字句。

（AI生成示意图）

文：Audrey Tam

图：FreePik、AI生成示意图

Audrey Tam

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

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