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纸包饮品3大健康陷阱 27款纸包饮品卡路里公开 营养师：近3成高糖、4款含6大人造色素｜亲子健康

亲子
更新时间：16:03 2026-07-26 HKT
发布时间：16:03 2026-07-26 HKT

炎炎夏日，不少家长都会储备各式各样的纸包饮品，方便小朋友随时饮用。然而，这些消暑饮品背后或藏着健康陷阱。我最近在超市检视了33款常见纸包饮品，发现当中有接近三成（九款）属「高糖」，更有四款含有六大人造色素！

纸包饮品3大健康陷阱

有些纸包饮品上的包装字眼或会令人混淆视听！根据衞生署指引，每100毫升饮品含糖量不超过五克属「低糖」，而若超过7.5克则属「高糖」。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

陷阱1：无添加糖≠无糖？

以豆奶为例，就算是无添加糖，但由于大豆本身含有天然糖分（大豆寡糖），所以就算是无添加糖，或多或少都会有少少天然糖分！

每包含糖分最少（与下表所有饮品比较）（网上图片）
每包含糖分最少（与下表所有饮品比较）（网上图片）

陷阱2：少甜≠少糖 / 低糖？

由于现有标签规管不包括与「少甜」有关的描述，所以少甜只是品牌对味道的主观描述！以某知名果汁牌子为例，虽然声称「少甜」，但其每100毫升含糖量已达7.4克，非常接近高糖级别！如果一口气饮完一包200毫升，就等同吞下三粒方糖！

陷阱3：低糖≠健康？

就算是「低糖」都不可以狂饮。以一包常见的250毫升低糖饮品为例，最高含糖量仍可达12.5克糖（约2.5粒方糖）。如果小朋友每天饮两包，不知不觉间就摄取了每日建议上限的一半！

每包含糖分最多（与下表所有饮品比较）（图片来源：网上图片）
每包含糖分最多（与下表所有饮品比较）（图片来源：网上图片）

 

标签 定义
高糖 每100毫升超过7.5克糖
低糖 每100毫升不超过5克糖
无糖 每100毫升不超过0.5克糖
无添加糖 只代表生产过程中无额外加入糖分，但并不等于无糖。
少甜 暂时没有客观量度标准

 

饮品名称 卡路里

糖分

（1包）*

糖分

（每100毫升）*

 高糖 6大人造色素
维他柠檬茶 108 27 10.8  
维他锡兰柠檬茶 105 26 10.5  
维他低糖柠檬茶 50 12.5 5    
维他冰震柠檬茶 0 12 4.8    
阳光柠檬茶 50 11.5 4.6    
维他菊花茶 88 22 8.7  
阳光菊花茶 80 20 7.9  
维他低糖菊花茶 50 12.5 5    
道地极品菊花乌龙茶 0 0 0    
道地苹果绿茶 73 15.5 7    
道地蜂蜜绿茶 33 8 3.3    
淳茶舍茉莉绿茶 0 0 0    
维他豆奶 118 16 6.5    
维他麦精豆奶 128 15 6    
维他低糖麦精豆奶 120 12 4.8    
维他低糖豆奶 100 11 4.5    
维他无添加糖豆奶 90 4 1.5    
钙思宝无糖原味豆奶 53 0 0    
维他朱古力牛奶饮品 190 26 10.3  
维他低糖朱古力牛奶饮品     130 12.5 5    
Binggrae蜜瓜牛奶 160 21 10.5   E102
阳光蜜瓜豆奶     90 11 4.5   E102
阳光低糖蜜瓜豆奶 110 18 7.2   E102
Meadows橙汁（250ml） 115 24 9.7 E110
Qoo橙汁饮品 84 20 10  
Qoo白提子汁饮品 84 20 10  
Qoo苹果汁饮品 62 15 7.4    

超市精明眼

以某原版柠檬茶为例，每100毫升含13.8克糖，如果饮两包就等于吞下10.8粒方糖（一粒方糖相当于约五克糖），已超出每日建议摄取量。根据世界衞生组织建议，健康人士每日的添加糖*摄取量，应限制在每日总热量摄入值的10%或以下。换言之，以二至三岁幼童每日需摄取约1,200卡路里计算，每日添加糖不宜超过30克（约六粒方糖）；而成人若以每日摄取2,000卡路里计算，则不宜超过50克（约10粒方糖）。此外，最新版《美国饮食指南》亦收紧了对幼童糖分摄取量的限制，建议10岁以
下小朋友不应摄取任何添加糖（旧标准为两岁以下）。如果真的很想饮，或可加水稀释，让小朋友浅尝便可。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

* 添加糖泛指在食品生产或烹调过程中额外添加的糖分，例如蔗糖、砂糖、蜂蜜和高果糖浆等。

减糖饮食由细做起

长时间饮用高糖分饮料，除了会令小朋友蛀牙、影响其正餐胃口外，更是导致超重和肥胖的主要成因之一。多余糖分会转化为脂肪储存于体内，严重的更会增加患上其他慢性疾病的风险，例如心血管疾病、糖尿病等。2015年世界衞生组织的报告指出，如小朋友在童年时肥胖，长大后也会较容易肥胖。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

再者，液态的糖较快被人体吸收，当血糖在短时间内急剧上升时，身体必须分泌大量胰岛素以稳定血糖。长期下来，细胞对胰岛素的敏感度会逐渐减弱，形成「胰岛素阻抗」，令血糖变得越来越难控制。临床数据显示，超过六成二型糖尿病患者都伴随有超重问题。特别是腹部脂肪（内脏脂肪）的堆积，会干扰胰岛素的讯号传导，进一步加剧胰岛素阻抗，造成恶性循环。当大家以为果汁会相对较健康时，其实当中的果糖进入身体后会快速入肝代谢，转化为三酸甘油脂，严重的更会增加患上脂肪肝的风险，所以就算是纯果汁，都不应长期过量饮用。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

6大人造色素对儿童有影响

值得一提的是，部分纸包饮品亦含有以下六大人造色素：柠檬黄Tartrazine（E102）、喹啉黄uinoline yellow（E104）、日落黄Sunset yellow FCF（E110）、淡红Carmoisine（E122）、丽春红Ponceau 4R（E124）、诱惑红Allura red AC（E129）。虽然人造色素会否增加患上专注力不足和过度活跃症（ADHD）的说法，至今仍未有确实定论，但英国食品标准局（Food Standards Agency）早已规定，如出售含有以上六种人造色素的食品，必须在包装上加有「或对儿童的行为及专注力造成负面影响」的相关警告字句。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

文：Audrey Tam

图：FreePik、AI生成示意图

Audrey Tam
Audrey Tam

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

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