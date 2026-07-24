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4间室内游乐场限定1折 $20起畅玩沉浸式职业角色扮演/做小车手玩电动车｜亲子好去处

亲子
更新时间：08:50 2026-07-24 HKT
发布时间：08:50 2026-07-24 HKT

暑假到了，天气炎热，想带孩子去哪里放电？今日（24日）有4间室内游乐场推出限定1折优惠，低至$20即可畅玩全港最多游戏区的Kids Kids Playhouse，可以在「建筑学园」学起楼，也可到「维修汽车站」做学徒，还有大型波波池及多款沉浸式职业角色扮演；又可于Kids Kids Car做小车手驾驶电动车驰骋赛车场！即睇室内游乐场优惠与快抢连结。

亲子好去处｜九龙湾室内游乐场Kids Kids Playhouse限定1折$20畅玩

全港最多游戏区的 Kids Kids Playhouse，有超过20款游戏区，包括全港独有「建筑学园」，内有模拟吊臂与积木，让小朋友合作起高楼！亦有「维修汽车站」，最啱一班小车迷；角色扮演方面亦动静皆宜，小朋友可扮演消防员、警察、厨师等等，也有公主化妆间可以满足一班小公主！

角色扮演区道具多多又逼真，一日内让小朋友变身几次也无难度。（图片来源：《亲子王》）
角色扮演区道具多多又逼真，一日内让小朋友变身几次也无难度。（图片来源：《亲子王》）

场内亦有AR互动投影、疯狂咖啡杯、亲子攀爬、大型波波池等好玩设施，裹可额外购票玩逻辑驾驶电动车，提供沉浸性娱乐体验，让小朋友尽情放电！

成为小小工程师运送砖头，再发挥创意建构理想房子！（图片来源：《亲子王》）
成为小小工程师运送砖头，再发挥创意建构理想房子！（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

【限定1折 $22/张】Kids Kids Playhouse 100分钟入场任玩门票｜包括1位小童及1位成人
优惠：HK$22/张（原价HK$220/张）
包含：1位小童＋1位成人（18岁或以上）100分钟入场任玩
购买连结：＞＞按此＜＜

【买一送一 平均$110/张】Kids Kids Playhouse｜100分钟入场任玩门票｜每次需预订2张，共2位成人及2位小童同时使用
优惠：HK$220/2张，平均HK$110/张（原价HK$220/张）
包含：2位小童＋2位成人100分钟入场任玩
购买连结：＞＞按此＜＜
 
优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年7月24日10:00至7月30日23:59
使用日期： 2026年7月25日至8月31日
营业时间：星期一至五 11:00-20:00；星期六、日及公众假期 11:00-21:00
地址：香港九龙湾MegaBox 12楼1号店
*所有入场人士均须脱鞋并穿著袜子

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亲子好去处｜Kids Kids Car儿童电动车主题乐园3大分店同享优惠

 Kids Kids Car儿童电动车主题乐园结合电动车逻辑驾驶、仿真赛道、主题游戏室与职业角色扮演，全港3大分店各有特色，让小朋友学习逻辑思维同时尽情放电！就如九龙湾MegaBox店，场内提供消防车、警车、跑车、巴士、工程车等多款电动车，鼓励二至九岁小朋友学习逻辑驾驶，每辆电动车本身快慢不一，适合不同经验及操控能力的小朋友。若小朋友年纪较小无法操控，场内职员也会利用遥控协助。此外，场内还有波波池和充气城堡，驾驶后齐齐跳跃玩乐，一次玩尽所有设施。

Kids Kids Car绝对是小车迷的天堂， 多款电动车任君选择。（图片来源：《亲子王》）
Kids Kids Car绝对是小车迷的天堂， 多款电动车任君选择。（图片来源：《亲子王》）

而尖沙咀中港城旗舰店为全港最大，占地20,000呎，除了有赛车区，更有模拟体验区，可以大玩海盗船、金字塔、陀螺、风火轮及碰碰车，亦有七种职业放电游戏区，可以做厨师、超市、消防员、小邮差、小公主等，也有沙滩公园可以玩波波池、AR投影、足球及陶瓷沙，喜欢LEGO亦有大型LEGO砌砌乐。荃湾愉景新城店以海盗船为主题，设有海盗船主题游戏室，内有海盗船、金字塔攀爬、滑梯及大型波波池，适合2-8岁及身高80-140厘米小朋友，同时亦有儿童电动车逻辑驾驶。

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【限定1折 $20/张】套票B：4次车游戏·三店通用（尖沙咀・九龙湾・荃湾）｜购买后次日开始使用
优惠：HK$20/张（原价HK$200/张）
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【尖沙咀中港城旗舰店｜买一送一 平均$80/张】套票C：1次车游戏 + 模拟体验区 / 开心乐园区/沙滩公园（3选1）｜可即买即用
优惠：HK$160/2张，平均HK$80/张（原价HK$160/张）
购买连结：＞＞按此＜＜

【九龙湾Megabox 9楼｜买一送一 平均$100/张】套票 C：1次车+1次50分钟乐园｜购买后次日开始使用
优惠：HK$200/2张，平均HK$100/张（原价HK$220/张）
购买连结：＞＞按此＜＜

【荃湾愉景新城店｜买一送一 平均$80/张】套票C：1次车游戏+开心乐园区｜购买后次日开始使用
优惠：HK$160/2张，平均HK$80/张（原价HK$160/张）
购买连结：＞＞按此＜＜
 

优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年7月24日10:00至7月30日23:59
使用日期： 自开票日算起 60日 之内兑换有效，逾期无效
．迷你私家车/越野车：限2-8岁、身高80-140cm、体重不超过20kg
．道路小英雄：限3-9岁、身高90-160cm、体重不超过20kg
．每部电动车只可供1名小童使用
．模拟体验区及放电游戏区：适合12岁以下，须由成人全程陪同
*所有入场人士均须脱鞋并穿著袜子

荃湾愉景新城店
地址：荃湾愉景新城1楼1056B舖
营业时间：周一至五 12:00-19:00；周六、日及公众假期 11:00-20:00

九龙湾MegaBox店（全港最大7,000呎车场）
地址：九龙湾宏照道38号MegaBox 9楼23号舖
营业时间：周一至五 11:30-19:30；周六、日及公众假期 11:00-20:00

尖沙咀中港城旗舰店（全港最大20,000呎）
地址：尖沙咀广东道33号中港城UG/F 30号舖
营业时间：周一至五 12:00-19:00；周六、日及公众假期 11:00-20:00

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