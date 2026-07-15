香港书展2026｜2026书展开锣！17大书商优惠+好书推介 附特备活动时间表与电子优惠券

香港书展2026｜一年一度的香港书展将于今日（15日）至21日在香港会议展览中心举行，今年年度主题为「文创传承．旅悦人生」，为快人一步以优惠价入手好书，不少家长与小朋友已早早到场，场面热闹。场外还有超过600项文化活动，书商亦有多项优惠等各位爸妈去拎，即睇优惠详情与书展活动详情，带小朋友去逛逛，搜罗有趣的图书与实用的补充练习，为新学年做足准备！

香港书展2026开锣｜小书迷与妈妈心水推介 妈妈预3、4千入手好书

香港书展2026今日揭幕，今日（15日）天气不稳定，加上适逢DSE放榜，但仍未阻各位大、小书迷爱书的心，准时入场的《亲子王》编辑已见有不少家长带同孩子来入手心水图书与补充练习。即刻问问各位大、小书迷，看看他们与妈妈有何心水与budget！

香港书展2026开锣（图片来源：协康会）

倩甄（小六）爱穿越与破案情节 推《公主传奇》系列

女儿倩甄即将升读小六，妈妈张太今次于书展亦有特意选购小六程度的补充练习，预计本次购书预算约为$3,000至$4,000。此外，张太也会兼顾女儿的兴趣，表示购买补充练习后将会前往女儿感兴趣的档位选购书藉。

倩甄特别提到，自己非常喜欢《公主传奇》与《福尔摩斯》系列，认为这类书中的穿越及破案情节吸引且带有娱乐性，能让她在繁重的学业中获得适度的放松。

倩甄（小六）爱穿越与破案情节，推介《公主传奇》系列；而妈妈则预算将入手$3,000至$4,000图书。（图片来源：《亲子王》）

旻晋最爱《100层的巴士》 妈妈预算花费2,000至3,000元

旻晋即将升读小一，妈妈谢太今次于书展为他选购了超过10本不同类型的书籍，包括英文故事书等读物。谢太指，往年于书展一般会花费5,000至6,000元，但随着儿子成长，加上可以前往图书馆借阅，她已减少购买儿童书，预计本次开支将降至2,000至3,000元。她表示，不会特别强求儿子在暑假完成大量的补充练习，认为让孩子对小学课程有基本概念即可，毕竟幼稚园课程仍以玩乐为主。她更希望儿子能透过阅读培养学习兴趣，并会视乎需要为他选购合适的书籍。

旻晋则手持他心仪的图书《100层的巴士》，表示除了本身对巴士感兴趣外，亦因幼稚园老师曾于课堂上介绍过巴士，对此主题倍感亲切；而书中关于巴士司机的故事及精美的插图内容，更令他爱不释手。

9月升读小一的旻晋最爱巴士，推介《100层的巴士》。（图片来源：《亲子王》）

香港书展2026｜即睇17大书商优惠+好书推介

书展一如往年，一楼为主场馆，集合「综合书刊馆」、「英语世界」、「中国内地出版」等，家长必带小朋友到3楼的3B-E场馆，这里集合了「儿童天地」，专售各式各样的童书、绘本，还有以售卖文具、书包等开学用品的区域，今次为大家整合了多间书商的优惠童书！

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牛津．启思小学补充练习 1-2本85折、3-5本8折、6本式以上75折；买满$1,000及15本小学补充练习将送手拉车。（摊位：3C-A34）（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览优惠与好书推介：

香港书展2026｜「水鱼」首登场 治疗师免费咨询

不同书展与展商亦会有多个互动活动，增添小朋友逛书展时的乐趣。例如证监会「水鱼」将首度进驻香港书展，打造一座玩味十足的沉浸式防骗主题展位！现场亦特设多个「水鱼」主题互动区和打卡位，包括「诈骗故事区」、防骗电子游戏、许愿池、主播台及怀旧报纸档等，集教育、打卡与娱乐体验于一身。

证监会「水鱼」将首度进驻香港书展，打造一座玩味十足的沉浸式防骗主题展位！（图片来源：证监会）

（图片来源：证监会）

另外，协康会除了推出新书《从「身」学习：开启不一样的大脑》 ，让孩子「郁住学、学得快，更设有「治疗师咨询站」专职治疗师驻场免费咨询，为家长提供专业建议，解答儿童成长及学习疑难。

（图片来源：协康会）

（图片来源：协康会）

（图片来源：协康会）

每年最受欢迎的八大主题讲座系列，今年同样为有「年度主题」、「名作家」、「英语及国际阅读」、「国际视野」、「儿童及青年阅读」、「本地文化及历史」、「写意生活」及「心灵励志」，广邀到世界各地的作者与读者分享。家长可带孩子到「儿童天地舞台」，参与不同的「儿童及青年阅读系列」活动，同有《Rosie Easy English 露思兔子 漫画学串字Spelling（初阶篇）》书籍分享会 、「少年出英雄：警犬的故事」分享。

点击图片浏览儿童及青年阅读活动一览：

香港书展、香港运动消闲博览及零食世界继续一票可通行三展，成人票价维持港币30元，同时亦继续设有「上午进场票」、「免费再进场」及「访港人士票价」等特别优惠。

香港书展、香港运动消闲博览、零食世界小档案

日期：7月15 - 21日（星期三至星期二）

地点：香港会议展览中心

详情：www.hkbookfair.com

票价： 成人 $30，小童 $10 （适用于小学生 / 身高1.2米或以下儿童）

*3岁或以下小童及65岁或以上长者免费进场

购票方法：电子门票可透过电子门票赞助商The Club、电子门票销售伙伴 01空间、 7-11App 、AlipayHK、支付宝、八达通App、全线7-11及Circle K便利店。

票务优惠：上午进场票 港币10元（成人和小童同价，每天中午12时前进场），只限于会场入口售票处以八达通即时付费入场。

免费再进场特别优惠：凡以正价（成人港币30元、小童港币10元）购买7月15或16日香港书展门票人士，可凭完整票尾或现场派发的再进场优惠券免费于以下时段各进场一次：

1. 7月17-19日（星期五至日）晚上7时后；

2. 7月20日（星期一）晚上7时后。

*此优惠不适用于其他门票（包括上午进场票、优惠进场票、贵宾进场票以及赠券）。

超级书迷证：港币88元，持此证的人士可于书展期间无限次入场参观，更可使用特别通道进入会场，节省轮候时间。

访港人士票价优惠：访港人士于会议厅售票处出示有效旅游证件，可以港币20元优惠购买入场门票。

残疾人士票价优惠：凡以残疾人士八达通即时付费入场，或于会议厅前厅售票处出示由劳工及褔利局发出的「残疾人士登记证」之人士，一律可以港币10 元优惠购买入场门票。

香港书展

日期及时间：7月15 - 20日 10:00 - 22:00、7月21日 09:00 - 17:00

香港运动消闲博览、零食世界

日期及时间：7月15 - 16、19 - 20日 10:00 - 21:00；7月17 - 18日 10:00 - 22:00；7月22日 09:00 - 17:00

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