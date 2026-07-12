暑假活动2026｜2026暑期亲子电影 8套必睇儿童电影推介 附上映日期/剧情

暑假活动2026｜暑假是亲子增进感情的最佳机会，除了跟孩子外游放电，一起走进电影院欣赏精彩的电影，既消暑又可消磨时间，更可从电影中学懂不少人生大道理，绝对是最佳暑假活动。今个暑假电影阵容鼎盛，不但有陪伴家长成长的经典动画续集，亦有备受大、小朋友欢迎的日本动漫及超级英雄大片。即为大家精选8套适合小朋友观看的暑假必睇电影，提早买飞与子女过一个充实的电影之旅吧！

暑假活动2026｜8套必睇暑假亲子电影（AI生成示意图）

暑期亲子电影推介1：《反斗奇兵5》（Toy Story 5）

上映日期：已上映

电影介绍：

陪伴几代人成长的胡迪、巴斯光年与翠丝等玩具老友记，在这个暑假再次震撼回归！今集故事非常贴近现实生活，讲述小主人邦妮开始迷恋上各式各样的新科技电子产品，令到传统玩具们面临前所未有的「失宠」危机。为了重新夺回小主人的注意力和关爱，玩具们决定团结一致，与电子产品展开一场斗智斗勇的世纪大战。

（图片来源：《反斗奇兵5》剧照）

电影亮点：

电影探讨了当今社会最常见的「小朋友沉迷玩Mon」问题，家长带同子女观看时必定深有共鸣。也是个绝佳的亲子教育时机，让小朋友反思屏幕时间与真实陪伴的价值，极具启发性。

（图片来源：《反斗奇兵5》剧照）

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暑期亲子电影推介2：《迷你兵团与大怪兽》（Minions & Monsters）

上映日期： 已上映

电影介绍：

一班黄色小小兵于今个暑假再次施展搞笑本领！三位小小兵占士、阿亨同阿德来到了1920年代的电影重镇荷里活。他们原本一心想圆明星梦，尝试拍摄属于自己的惊悚怪兽电影，怎料误打误撞地召唤出真的远古大怪兽，并引发全城大混乱，迷你兵团要靠他们的搞笑本色与团结力量，拯救世界。

（图片来源：《迷你兵团与大怪兽》剧照）

电影亮点：

全片节奏明快，加上迷你兵团的独有无厘头身体语言及搞笑外星语，小朋友每每听到「Banana」、「Bello」、「Papoy」便会「爆笑」，即使是年纪较小、不擅长看字幕的幼童也能看得开怀。

（图片来源：《迷你兵团与大怪兽》剧照）

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暑期亲子电影推介3：《多啦A梦：新・大雄之海底鬼岩城》

上映日期： 7月16日

电影介绍：

每年暑假，多啦A梦与大雄相约静香、胖虎和小夫本在暑假出发露营，但因意见不合，多啦A梦提议利用神奇法宝带大家深入汪洋大海，来一场前所未有的「海底露营」。靠著「水底旅行车」、「万应灯」，他们一边享受梦幻的海洋风光，一边探索未知领域，却意外在深海中发现了高度文明的神秘国家「姆联邦」，并与海底人少年希路结为好友，携手对抗潜伏在深海的恐怖危机，为拯救地球一起大冒险。

（图片来源：《多啦A梦：新・大雄之海底鬼岩城》剧照）

电影亮点：

多啦A梦与大雄一班好朋友每年暑假都会大家带来有趣的大电影，多啦A梦故事也是不少爸妈们的童年回忆。电影中描绘的美丽海底世界能激发小朋友对海洋生态的无限想像，五人组的深厚友谊与面对未知考验时的勇气，也为小朋友带来正面影响。

（图片来源：《多啦A梦：新・大雄之海底鬼岩城》剧照） ​

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暑期亲子电影推介4：《蜘蛛侠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）

上映日期： 2026年7月30日

电影介绍：

继《蜘蛛侠：不战无归》引发连场激战后，Peter Parker为了守护大局，决定彻底「舍弃」原有身份，将自己从所有挚爱的记忆中完全抹除。4年过后，Peter于纽约市过著「隐姓埋名」的生活，他成为「全职蜘蛛侠」，日以继夜守护著这个无人知晓他真实身份的城市。怎料压力过大令身体竟然产生异变而威胁生命，同时一连串离奇罪案席卷纽约，原来隐藏背后的力量，竟是Peter最深不可测的宿敌。

（图片来源：IG@Sony Pictures）

电影亮点：

《蜘蛛侠》不止受小朋友欢迎，亦是大朋友必看的电影。电影刻画了Peter在孤独中坚持做正义担当，能让小朋友学到「能力越大，责任越大」的深层意义。电影预告片中更出现了球王美斯惊喜客串镜头，相信一众球迷定必非常期待。

电影预告片中更出现了球王美斯惊喜客串镜头，相信一众球迷定必非常期待。（图片来源：Sony Pictures影片截图）

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暑期亲子电影推介5：《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》

上映日期： 2026年8月6日

电影介绍：

风靡全亚洲、深受大人小朋友喜爱的超人气吉伊卡哇（Chiikawa）终于首度登上大银幕！有日，吉伊卡哇与好友小八在广场休息时，活力十足的兔兔突然带来了一张神秘的「特别岛屿招待」传单。宣传单张上写满了「岛上的简单讨伐就能获得100倍报酬」、「限定岛拉面与限定甜点，甜的辣的全部实质免费」等极具吸引力的字眼，更有完成简单的讨伐任务就能获得100倍报酬的卖点！于是，三个好朋友便兴高采烈地出发前往神秘的人鱼岛，展开一场惊险又温馨的冒险。

（图片来源：《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》） ​

电影亮点：

Chiikawa的魅力简直男女老少通杀！电影保留Chiikawa治愈、可爱的作风，一班好朋友的互动更是萌度爆灯。故事围绕著朋友之间单纯的陪伴、面对困难时互相扶持的纯真友情，非常适合小朋友观看，是洗涤心灵的暑假首选。

（图片来源：YouTube@《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》截图）

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暑期亲子电影推介6：《蜡笔小新剧场版：千奇百怪！我的妖怪假期》

上映日期： 2026年8月13日

电影介绍：

调皮捣蛋的野原新之助在今年暑假将跟家人返乡度假，本以为可以享受宁静的田园风光，怎料小新却在无意中闯入了一个连接著精灵与日本传统妖怪的神秘奇幻世界。在这个奇特的世界里，小新结识了许多外表奇特但心地善良的妖怪朋友，并与他们一起卷入了一场保护村庄水源与大自然的搞笑大冒险。

（图片来源：《蜡笔小新剧场版：千奇百怪！我的妖怪假期》） ​

电影亮点：

蜡笔小新剧场版一向以「外表爆笑，内里催泪」见称，今集除了满载小新招牌式的幽默笑料、亦深刻描绘了野原一家人的温馨亲情。电影中充满夏日气息的乡村与精灵场景，让大、小朋友如到了日本度假。

（图片来源：YouTube@《蜡笔小新剧场版：千奇百怪！我的妖怪假期》截图）

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暑期亲子电影推介7：《汪汪队立大功：恐龙大电影》（PAW Patrol: The Dino Movie）

上映日期： 2026年8月20日

电影介绍：

「只要你遇上麻烦，就大声呼救！」小朋友最爱偶像汪汪队于今个夏天再次出动！今次救援队的船只在海上遭遇了神秘风暴，意外搁浅在一个与世隔绝、住满活生生恐龙的热带岛屿上。在岛上牠们认识了被困多年的恐龙专家小狗「乐乐」，同时汪汪队的宿敌韩丁纳市长也悄悄来到岛上进行非法采矿，企图掠夺自然资源，却不慎引发休眠火山爆发。汪汪队必须立刻展开海陆空大救援，拯救恐龙岛！

（图片来源：《汪汪队立大功：恐龙大电影》）

电影亮点：

当「汪汪队」遇上小朋友最爱的「恐龙」，绝对是小朋友必看电影！故事带出团队合作、环境保护以及解决困难的正能量讯息，超酷的救援装备和可爱的恐龙互动也能让幼儿目不转睛。

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暑期亲子电影推介8：《威利狼大战阿卡米公司》（Coyote vs. Acme）

上映日期：香港未确定上映日（2026年8月28日美国上映）

电影介绍：

几十年来，经典卡通角色威利狼（Wile E. Coyote）为了捕捉速度飞快的「哔哔鸟」，一直坚持向「阿卡米（Acme）公司」购买各种高科技捕鸟机。然而，这些机器每次都因为严重的品质瑕疵而爆炸或故障，导致威利狼非但捉不到鸟，还弄得遍体鳞伤。这次，屡败屡战的威利狼终于忍无可忍，决定聘请一位人类律师，正式将这家无良的跨国大公司告上法庭，讨回公道！

（图片来源：YouTube@《威利狼大战阿卡米公司》截图）

电影亮点：

这部一度因减税政策险被华纳兄弟永久封存的作品，结合了真人演出与经典2D动画的黑色幽默喜剧。家长可以在戏中找到童年看《Looney Tunes》的情怀，而小朋友则会被威利狼层出不穷的滑稽遭遇逗得哈哈大笑。电影有丰富的视觉动作，又带点讽刺幽默，是合家欢乐之选。电影将于8月28日在美国上映，期待香港也有机会欣赏此作。

（图片来源：YouTube@《威利狼大战阿卡米公司》截图）

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