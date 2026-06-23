Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港岛海逸君绰酒店自助餐第2位$1 自助晚餐叹波士顿龙虾/午餐任食蟹脚 边食边玩爆旋陀螺｜亲子优惠

亲子
更新时间：11:36 2026-06-23 HKT
发布时间：11:36 2026-06-23 HKT

亲子优惠｜带孩子外出用餐，要他们坐定定食足几小时实在有难度。港岛海逸君绰酒店自助餐特别于夏天准备了爆旋陀螺BeybladeBurst活动，让一家大小可以食住玩，边叹自助餐边玩乐，每晚还有美食火焰表演，增添互动乐趣！今日（23日）还有自助餐优惠推出，自助午餐、自助晚餐第二位HK$1更送红/白酒，就可大叹蟹脚、刺身寿司，晚餐更有波士顿龙虾，八达通用户用优惠码「26OT75」，更可HK$600减HK$75！即睇自助餐优惠详情，快快入手！

亲子优惠｜港岛海逸君绰酒店自助餐自助餐餐第2位HK$1 加送红/白酒

港岛海逸君绰酒店Harbour Grand Café咖啡厅自助餐于7月份全新推出「肉飨盛宴：炙烧之夜」自助晚餐，大家可尽情享用多款即场烧烤美馔，包括炙烤牛肉西冷配柚子醋、和牛寿司、法式奶油焗生蚝、芥末蛋黄酱炸黑豚猪扒等人气美食。当然亦有一系列冻海鲜，每晚更有多款现场表演式料理，包括「蜜火交织:炙烤火焰蜜汁黑毛猪叉烧表演」及「熨烧琥珀焦糖脆皮荔枝红桑子慕斯蛋糕表演」；妈妈必试馥香清新的荔枝玫瑰啫喱、斑兰奶冻，小朋友又可放肆大吃12款Mövenpick雪糕。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

饭后家长与小朋友可一同参与爆旋陀螺BeybladeBurst活动，投入刺激有趣的陀螺对战，展现技巧与创意，增添互动乐趣。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

即日至6月30日将供应「海鲜嘉年华」自助晚餐精选，有齐爸妈们喜欢的冻海鲜，如波士顿龙虾、蟹脚、特大阿根廷虾、新鲜日式刺身，也有滋补的鲍鱼花胶鸡汤、鲍汁海参海螺片，还有黑松露带子炒螺片、百花酿蟹钳、焗蚝、泰式鲍鱼沙律、大虾鸡尾酒盅，亦有小朋友爱吃的片皮鸭，爸爸必点的烧牛肋骨；至于甜品亦很丰富，有柚子柠檬挞、血橙意式奶冻等，亦可无限量畅饮生啤及汽水。每晚还有不同的火焰表演，如「火焰野菌意大利饭表演」，星期一至五就有「火焰焦糖炖蛋表演」，星期六、日及公众假期则有「火焰朱古力意大利芝士蛋糕表演」，既刺激又好味。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

另外亦设「鲍鱼x面包蟹x蟹脚海鲜盛宴」自助午餐精，冻海鲜盘有新鲜蟹脚、冻虾、青口、精选刺身寿司，以及多款滋味热荤如椒盐鲍鱼、矶烧鲍鱼、烧有骨牛肉、烧羊脾、避风塘炒面包蟹、焗酥皮三文鱼、天妇罗及即煮喇沙汤面将无限量供应。最后必试多达15款的甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，更有免费无限量畅饮精选啤酒及汽水呢！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

 

【快闪优惠・第二位HK$1｜每组再送精选红酒/白酒一支】海鲜嘉年华自助晚餐（至6月30 日）/ 肉飨盛宴：炙烧之夜自助晚餐（7月1日起）
用餐时间：18:30-21:30
优惠：
．星期一至四HK$887/2位，平均HK$443.5/位
．星期五至日及公众假期HK$959/2位，平均HK$479.5/位
（原价HK$1,624起/2位）
*已包括加一服务费
*赠送的红酒/白酒不设指定款式
*每次需订两位
购买连结：＞＞按此＜＜


【快闪优惠｜低至55折】自助晚餐｜两位起
用餐时间：18:30-21:30
优惠：
．星期一至四HK$960/2位，平均HK$480/位
．星期五至日及公众假期HK$1,038/2位，平均HK$519/位
（原价HK$812起/位）
*已包括加一服务费
*每次需订两位
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠・第二位HK$1｜每组再送精选红酒/白酒一支】鲍鱼x面包蟹x蟹脚海鲜盛宴自助午餐
用餐时间：12:00-14:30
优惠：
．星期一至四HK$515/2位，平均HK$257.5/位
．星期五HK$551/2位，平均HK$275.5/位
．星期六、日HK$599/2位，平均HK$299.5/位
（原价HK$942起/2位）
*已包括加一服务费
*赠送的红酒/白酒不设指定款式
*每次需订两位
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年6月23日12:00至6月29日23:59
使用日期：2026年6月25日至7月31日
用餐时间：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30
地址：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店三楼HarbourGrandCafé
*八达通用户尊享满优惠码【26OT75】HK$600减HK$75

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜尖沙咀凯悦酒店点心放题买二送二 $264连茶芥加一叹足120分钟 必试蜜汁叉烧/笋尖虾饺皇︳亲子优惠

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
17小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
16小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
4小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
18小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
17小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
15小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
1小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
5小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
5小时前