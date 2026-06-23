港岛海逸君绰酒店自助餐第2位$1 自助晚餐叹波士顿龙虾/午餐任食蟹脚 边食边玩爆旋陀螺｜亲子优惠

亲子优惠｜带孩子外出用餐，要他们坐定定食足几小时实在有难度。港岛海逸君绰酒店自助餐特别于夏天准备了爆旋陀螺BeybladeBurst活动，让一家大小可以食住玩，边叹自助餐边玩乐，每晚还有美食火焰表演，增添互动乐趣！今日（23日）还有自助餐优惠推出，自助午餐、自助晚餐第二位HK$1更送红/白酒，就可大叹蟹脚、刺身寿司，晚餐更有波士顿龙虾，八达通用户用优惠码「26OT75」，更可HK$600减HK$75！即睇自助餐优惠详情，快快入手！

亲子优惠｜港岛海逸君绰酒店自助餐自助餐餐第2位HK$1 加送红/白酒

港岛海逸君绰酒店Harbour Grand Café咖啡厅自助餐于7月份全新推出「肉飨盛宴：炙烧之夜」自助晚餐，大家可尽情享用多款即场烧烤美馔，包括炙烤牛肉西冷配柚子醋、和牛寿司、法式奶油焗生蚝、芥末蛋黄酱炸黑豚猪扒等人气美食。当然亦有一系列冻海鲜，每晚更有多款现场表演式料理，包括「蜜火交织:炙烤火焰蜜汁黑毛猪叉烧表演」及「熨烧琥珀焦糖脆皮荔枝红桑子慕斯蛋糕表演」；妈妈必试馥香清新的荔枝玫瑰啫喱、斑兰奶冻，小朋友又可放肆大吃12款Mövenpick雪糕。

（图片来源：KKday）

饭后家长与小朋友可一同参与爆旋陀螺BeybladeBurst活动，投入刺激有趣的陀螺对战，展现技巧与创意，增添互动乐趣。

（图片来源：KKday）

即日至6月30日将供应「海鲜嘉年华」自助晚餐精选，有齐爸妈们喜欢的冻海鲜，如波士顿龙虾、蟹脚、特大阿根廷虾、新鲜日式刺身，也有滋补的鲍鱼花胶鸡汤、鲍汁海参海螺片，还有黑松露带子炒螺片、百花酿蟹钳、焗蚝、泰式鲍鱼沙律、大虾鸡尾酒盅，亦有小朋友爱吃的片皮鸭，爸爸必点的烧牛肋骨；至于甜品亦很丰富，有柚子柠檬挞、血橙意式奶冻等，亦可无限量畅饮生啤及汽水。每晚还有不同的火焰表演，如「火焰野菌意大利饭表演」，星期一至五就有「火焰焦糖炖蛋表演」，星期六、日及公众假期则有「火焰朱古力意大利芝士蛋糕表演」，既刺激又好味。

（图片来源：KKday）

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另外亦设「鲍鱼x面包蟹x蟹脚海鲜盛宴」自助午餐精，冻海鲜盘有新鲜蟹脚、冻虾、青口、精选刺身寿司，以及多款滋味热荤如椒盐鲍鱼、矶烧鲍鱼、烧有骨牛肉、烧羊脾、避风塘炒面包蟹、焗酥皮三文鱼、天妇罗及即煮喇沙汤面将无限量供应。最后必试多达15款的甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，更有免费无限量畅饮精选啤酒及汽水呢！

（图片来源：KKday）

【快闪优惠・第二位HK$1｜每组再送精选红酒/白酒一支】海鲜嘉年华自助晚餐（至6月30 日）/ 肉飨盛宴：炙烧之夜自助晚餐（7月1日起）

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$887/2位，平均HK$443.5/位

．星期五至日及公众假期HK$959/2位，平均HK$479.5/位

（原价HK$1,624起/2位）

*已包括加一服务费

*赠送的红酒/白酒不设指定款式

*每次需订两位

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【快闪优惠｜低至55折】自助晚餐｜两位起

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$960/2位，平均HK$480/位

．星期五至日及公众假期HK$1,038/2位，平均HK$519/位

（原价HK$812起/位）

*已包括加一服务费

*每次需订两位

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【快闪优惠・第二位HK$1｜每组再送精选红酒/白酒一支】鲍鱼x面包蟹x蟹脚海鲜盛宴自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至四HK$515/2位，平均HK$257.5/位

．星期五HK$551/2位，平均HK$275.5/位

．星期六、日HK$599/2位，平均HK$299.5/位

（原价HK$942起/2位）

*已包括加一服务费

*赠送的红酒/白酒不设指定款式

*每次需订两位

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月23日12:00至6月29日23:59

使用日期：2026年6月25日至7月31日

用餐时间：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

地址：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店三楼HarbourGrandCafé

*八达通用户尊享满优惠码【26OT75】HK$600减HK$75

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