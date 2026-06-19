筲箕湾崇真学校开放日暨亲子同乐日 免费体验模拟飞行活动 边吃爆谷边玩摊位游戏｜小一入学

小一入学｜环顾东区的小学，除了「四小龙」是焦点，基督教资助男女校筲箕湾崇真学校都是家长热选，学校将举行「Sparkle and Shine」校园开放日暨亲子同乐日，欢迎幼稚园学生及家长参与。

小一入学｜筲箕湾崇真学校开放日暨亲子同乐日免费玩

家长到时可欣赏各学科校本课程展示的学生佳作，也可以观看以剪影形式展示学校曾举办的全方位学习活动。当天下午（15:30 - 16:15）崇真学生会有才艺表演，不止有西乐演奏、歌咏队表演，更有拉丁舞、中国武术和杂艺表演，现场设有多个益智有趣的摊位游戏，凡于活动当天完成10个或以上摊位活动者，即可享大抽奖机会，现场更提供爆谷及精美礼品，以及可体验「模拟飞行活动」，节目如此丰富，小朋友肯定开心。

（图片来源：，筲箕湾崇真学校校网）

重视学生两文三语发展

筲箕湾崇真学校秉持「本基督精神，发展全人教育」的办学理念，营造关爱且具启发性的校园环境，鼓励学生发挥潜能，拥有健康积极的人生。学校重视学生两文三语发展，中文科推行「普通话教中文」、「单元教学」及「群文阅读」，加强学生赏析文章、阅读及写作能力；而英文科则于一至三年级推行「小学识字及写作计划」，透过分享阅读教学法、语文经验学习活动，多元语文学习活动，令课程更生动有趣，高年级推行校本写作计划，为学生的两文三语打下良好的基础。

筲箕湾崇真学校（图片来源：家庭与学校合作事宜委会员）

至于家长最关注的升中成绩，筲箕湾崇真学校表现亦颇佳，24/25年度毕业生获派首三志愿高达99%，不少学生获派英文中学，如张祝珊英文中学、庇理罗士女子中学、香港中国妇女会中学及港岛民生书院等，升学前景亦是吸引家长之处。

（图片来源：，筲箕湾崇真学校校网）

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筲箕湾崇真学校开放日暨亲子同乐日

日期：6月20日（星期六）

时间：14:30 - 17:30

地址：筲箕湾巴色道3号

游戏券领取方法：活动当天到学校地下「询问处」出示登记联络资讯即可索取。

查询： 2560 6272（胡姑娘）

登记索取免费游戏券：https://bit.ly/4v4alNd

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