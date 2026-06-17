湾仔会展中心荟景自助餐618优惠限定1折$99叹龙虾 自助晚餐买二送二任食生蚝 ｜亲子优惠

618优惠｜各位生蚝控留意，今日（17日）湾仔会展中心荟景自助餐推出618优惠限定1折，低至$99即可享用维港无敌海景自助早午餐，任食龙虾、烧威灵顿牛柳、龙虾汉堡蛋牛角包、生蚝及三文鱼刺身！同场亦有第2位半价早午餐，人均低至$423.5/位，即可3小时任食·，更有小朋友最爱的「儿童天地」、泰式美馔及精致甜点，即刻预订，八达通用户更尊享满优惠码可$600减$75，到时一家人可以尽情叹。

618优惠｜湾仔会展中心荟景自助餐618优惠限定1折

湾仔会展中心荟景于6月的「春日蟹逅自助晚餐」，除了有即开生蚝，更有长脚蟹、面包蟹、龙虾、海虾，更有多款鱼生刺身，包括三文鱼、八爪鱼、油甘鱼、帆立贝、红虾等，每人更送皇帝蟹蒸蛋一份，蟹迷定必开心！同场还有香煎鸭肝、甲罗烧、蟹肉军舰、烧北京填鸭、养生滋润炖汤，连无限畅饮汽水、橙汁、咖啡、茶，无论爱吃海鲜或热荤都会找到心头好。

（图片来源：KKday）

而7月份将推出全新「荟景海边烧烧」主题，有香口惹味的蒜味胡椒烧开边龙虾、蒜蓉牛油煎铁板帆立贝、烧和牛腹扒、香草烧蒜焗羊排、韩式烤猪腩肉、烧牛舌，也有上汤焗龙虾钳、法式龙虾浓汤，当然少不了必食的冰镇海鲜，如即开生蚝、龙虾、长脚蟹、青口、面包蟹及海虾，再大叹三文鱼、八爪鱼、油甘鱼、帆立贝及红虾等鱼生刺身，亦有印式风味小食及特色主题甜品。

（图片来源：KKday）

想假日舒舒服服吃餐好，海景自助早午餐（星期六日及公众假期）就是最佳选择。有冰镇海鲜如龙虾、海虾、青口、海螺，亦有备受欢迎的烧威灵顿牛柳、龙虾汉堡蛋牛角包、烧烟肉鸡卷，还有自家制红烧乳猪及一系列鱼生刺身，三文鱼、八爪鱼、油甘鱼、帆立贝、吞拿鱼可尽情食，小朋友亦有儿童天地、精致甜点，还可免费畅饮汽水、橙汁呢！八达通用户满$600更可用优惠码「26OT75」减$75，快快入手！

（图片来源：KKday）

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【618 年中大促限定｜1折低至HK$99/位】海景自助早午餐＋免费畅饮

用餐时间：星期六日及公众假期 11:30-14:30（2026年7月4日）

优惠：HK$99/位（原价HK$548/位）（现场加收原价加一服务费）

*快闪优惠不可与其他优惠同时使用

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【618 年中大促限定｜第2位半价．平均每位$423.5起】海景自助早午餐＋免费畅饮

用餐时间：星期六日及公众假期 11:30-14:30

优惠：HK$847/2 位，平均 HK$423.5/位（原价HK$1,096/2 位）

（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【618 年中大促限定｜买二送二．平均每位$417起】荟景海边烧烧・海鲜自助晚餐＋无限畅饮

用餐时间：18:30- 21:30

优惠：

．星期三至四：HK$1,668/4位，平均 HK$417/位

．星期五至日：HK$1,756/4位，平均HK$439/位（原价HK$3,336起/4位）

（已包括原价加一服务费）

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【618 年中大促限定｜第2位半价．平均每位HK$644.5起】荟景海边烧烧・海鲜自助晚餐＋无限畅饮

用餐时间：18:30- 21:30

优惠：

．星期三至四：HK$1,289/2位，平均HK$644.5/位

．星期五至日：HK$1,357/2 位，平均HK$678.5/位（原价HK$1,668起/2位）

（已包括原价加一服务费）

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月17日 12:00 至6月23日 23:59

使用日期：2026年7月1日至7月31日

地址：香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心4楼

*晚市提供免费泊车

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