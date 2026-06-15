618优惠｜沙田万怡酒店自助餐买一送一 叠加优惠码低至$155叹即开生蚝 晚餐叹波士顿龙虾

各位生蚝控要留意，今日（15日）沙田万怡酒店自助餐推出618优惠，买一送一再叠加优惠码，自助午餐低至$155即可叹即开生蚝，还可大叹烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、牛板腱涮涮锅等；自助晚餐更有波士顿龙虾、鳕蟹脚、红白酒无限任饮！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

618优惠｜沙田万怡酒店自助餐买一送一 叠加优惠码最高再减$168

沙田万怡酒店现正推出「澳洲 36° South 牛肉盛宴」。平日自助午餐有多款冰镇海鲜，包括季节限定新鲜即开生蚝、白蚬、纽西兰青口、小白虾，也有三文鱼、八爪鱼、吞拿鱼刺身及各式寿司等，周末自助午餐更有油甘鱼；喜欢吃牛的爸妈可尽情叹南澳洲36°金奖牛精选：烤澳洲 MB2+ 牛肩胛肉、澳洲 MB2 牛板腱涮涮锅、椰香咖喱烩澳洲牛面肉。周末则加入澳洲牛汉堡牛油果沙律。甜品则有自制豆腐花、焗杨梅芝士饼、蜜瓜碧螺春奶冻，周末更有蜜糖枇杷果金宝，以及特饮、啤酒任饮呢！

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$166.5叹生蚝（图片来源：KKday）

而自助晚餐亦会有季节限定新鲜即开生蚝，还有波士顿龙虾、雪场蟹脚、面包蟹、油甘鱼刺身；牛魔王就要尽情食南澳洲36°金奖牛精选：烤澳洲 MB2+ 牛肩胛肉、烤澳洲 MB2 牛臀肉盖、薄烧澳洲牛颈脊配香葱及松露油、澳洲 MB2 牛板腱涮涮锅。甜品更会有即制梳乎厘班戟，朱古力喷泉，更有红酒、白酒、清酒、生啤任饮呢！

（图片来源：KKday）

7月份将推出「东南亚风味巡礼自助餐」，平日中午自助餐除了有新鲜即开生蚝、白蚬、翡翠螺、纽西兰青口、小白虾，亦有意大利火腿及风干黑椒牛肉、挪威烟三文鱼、烤澳洲 36°SouthMB2+ 牛肩胛肉，也可食匀东南亚美食，如越式香茅鸡扒、杂锦沙嗲串配花生汁、泰式炒金边粉、越式牛肉汤面、精选中式点心，还有自制豆腐花、桂花酒酿磁粑、杨枝甘露椰子布甸、红薯挞及任饮特饮。

7月份将推出「东南亚风味巡礼自助餐」（图片来源：KKday）

而自助晚餐子除了有最强冰镇海鲜： 新鲜即开生蚝、波士顿龙虾、鳕蟹脚、面包蟹、翡翠螺，亦有现点现切与即煮 烤澳洲36°SouthMB2+牛肩胛肉、香煎鹅肝配黑醋汁、即煮大头虾冬荫功汤及泰式煎蚝仔饼，亦有多款东南亚热食，如泰式红咖喱牛肋条、马来肉骨茶，加上人气限定甜品，包括即制斑兰梳乎厘班戟、杜拜开心果慕丝蛋糕、榴梿乳酪慕丝蛋糕，更有红白清酒及啤酒无限畅饮，爽！

（图片来源：KKday）

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【买一送一｜618限定优惠码】自助午餐

用餐时段：平日用餐时段12:00-14:30；周末用餐时段12:00-15:00- 父亲节6月20-21日11:30-13:15 / 13:45-15:30

优惠：成人HK$478起/2位，平均HK$239起/位

*输入买一送一专属优惠码【618MOMO】叠加减HK$168后，HK$310起/2位，低至HK$155起/位

*输入无门槛优惠码【STMM50】后，HK$428起/2位，低至HK$214起/位（原价成人HK$438/位）

（费用不包括一加服务费）

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【买一送一｜618限定优惠码】自助晚餐

用餐时段：平日18:00-21:30；父亲节6月21日17:30-19:30/20:00-22:00

优惠：成人HK$886起/2位，平均HK$443起/位

*输入买一送一专属优惠码【618MOMO】叠加减HK$168后，HK$718起/2位，低至HK$359起/位

*输入无门槛优惠码【STMM50】后，HK$836起/2位，低至HK$418起/位（原价成人HK$812/位）

（费用不包括一加服务费）

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（图片来源：KKday）

【2大1小家庭套票｜618限定优惠码】自助午餐【父亲节适用】

父亲节用餐时段：6月20-21日 11:30-13:15/13:45-15:30

优惠：HK$759/3位，平均HK$253/位

*输入无门槛优惠码【STMM50】后，HK$709/3位，低至HK$236.3起/位（原价HK$1,555/3 位）

（费用不包括一加服务费）

*套餐包含：2大1小（3-11岁）家庭套票

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【2大1小家庭套票｜618限定优惠码】自助晚餐【父亲节适用】

平日用餐时段：18:00-21:30；父亲节6月21日：17:30-19:30/20:00-22:00

优惠：平日：HK$1,020起/3位，平均HK$340/位（原价HK$2,139起/3位）；周末：HK$1,095起/3位，平均HK$365/位（原价HK$2,292起/3位）

（费用不包括一加服务费）

*输入无门槛优惠码【STMM50】后，平日 HK$970起/3位，平均HK$323.3/位；周末 HK$1,045起/3位，平均HK$348.3/位

*套餐包含：2大1小（3-11岁）家庭套票

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月15日 12:00 至6月21日 23:59

用餐日期：2026年6月16日至7月31日

地址：新界沙田安平街1号香港沙田万怡酒店2楼 MoMoCafé

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