3大乐园门票限定1折 $8畅玩香港海洋公园/JOYPOLISSPORTS $36/深圳Airparty $23｜亲子好去处

亲子好去处｜默默温书多月，终于等到期末试完结！未到暑假先兴奋，不少爸妈已努力为孩子安排暑假及假日节目！明天（15日）早上10时有3个主题乐园/乐园推出快闪优惠，低至1折即可入手门票！只要输入转属优惠码，即可$8入手香港海洋公园门票，大、小朋友一样啱的JOYPOLISSPORTS、深圳Airparty都有低至1折优惠，即睇乐园优惠详情，mark定时间去抢门票！

亲子乐园门票优惠1：香港海洋公园 快闪$8特惠门票

Sanrio Characters粉丝要留意，6个萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原来于这个冬天「潜入」海洋公园开展奇幻之旅，为大家带来限定「梦幻海底世界」！

（图片来源：海洋公园）

一到海洋公园内即要去海滨乐园广场「Sanrio characters深海梦幻探险」，先帮心仪角色拣选潜水造型与装备，再跟海洋动物大使穿过梦幻水底隧道，就可与6大角色直达神秘海底城镇，完成任务还可跟他们打卡呢！

（图片来源：海洋公园）

而为庆祝Melody出道50周年与Kuromi出道20周年，高峰乐园将设置「My Melody & Kuromi Y2K派对屋」，两位可爱少女邀请大家来参加他们的超梦幻幻彩Party，入面更有跳舞机给大家show舞技，当然少不了专为打卡而设的party room布置！

（图片来源：海洋公园）

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全园特别设有18个互动装置，只要入手「Sanrio characters游园探险卡」盲包，就可挑战触发光影和声音特效跟Sanrio characters角色互动；亦有多个主题打卡位，如海滨乐园的「巨型彩虹珍珠贝」、海洋列车站前的「发光海底装置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更会惊喜现身与大家近距离见面兼影靓相。

（图片来源：海洋公园）

入夜后不要错过期间限定的「光影盛夜- Sanrio characters梦幻庆典」，Hello Kitty、My Melody等将会与海洋动物大使现身于大型水幕上，配合舞动喷泉、光影、音乐和特效，效果很震撼呀！同场还有一系列海洋公园 x Sanrio characters联乘系列限定精品，毛绒公仔、T-Shirt、 不锈钢保温杯、环保袋、化妆袋等，最平$58即可入手，离园前记住去扫货喇！

（图片来源：海洋公园）

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【KKday年中大促APP限定｜快闪HK$8特惠门票】香港海洋公园1日入场门票1张

优惠：输入优惠码「618OP」，即抢HK$8/位（原价HK$538/位）

*使用日期：领取后180天内有效

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*使用日期：即日至2026年6月30日

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优惠：HK$494/位-使用日期：领取后180天内有效

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香港海洋公园优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月15日10:00至6月21日23:59

使用日期：领取后180天内有效（公园休息日除外）

开放时间：10:00-19:00（建议出发前至官网查询最新时间）

地址：香港仔黄竹坑道180号

交通：港铁金钟站转乘南港岛线至海洋公园站，约4分钟

*扫描QRcode即可入园，无需列印纸本凭证

亲子乐园门票优惠2：JOYPOLIS SPORTS室内游乐园门票低至$36

亲子好去处︳JOYPOLIS SPORTS室内游乐园必玩3大主题体验（图片来源：KKday）

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超动感世界）香港旗舰店占地3万呎，楼高五层的室内游乐场分为3大主题，合共有超过20个好玩刺激的游乐项目，大、小朋友一样啱玩！当中包括有将日本传统忍者元素与全球大热的 Ninja Warrior 运动概念完美结合的「忍者道场 NINJA DOJO」，带领大家进入日本忍者的训练道场，一考化身为大、小朋友的「现代忍者」的身手与反应，还可体验手里剑对战、剑刃挑战和忍者训练等多项活动。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超动感世界）香港旗舰店占地3万呎！（图片来源：《亲子王》）

未来运动馆FUTURE ARENA 超沉浸互动体验超考体力

结合世界级游戏与尖端设备的3楼未来运动馆FUTURE ARENA，为玩家带来超沉浸的互动体验，当中包括有以香港传奇赛马「金鎗六十」为灵感的VR赛马游戏，大家可化身骑师体验赛马的速度感！还有全港首个结合AR技术与攀岩挑战的「魔幻攀峰」，创造令人惊叹的虚拟冒险有大中华区首发的「VALO ARENA」，还有东亚首发的「MR动感竞技场」，全球首个最多可供六人同时参与的MR游戏，无需穿戴设备即可投入游戏世界！

全港首个结合AR技术与攀岩挑战的「魔幻攀峰」。（图片来源：《亲子王》）

今次《亲子王》就派出小小记者率先试玩SONIC Stadium超音鼠竞技场及FUTURE ARENA世界顶尖创新运动体验，小朋友表示三楼未来运动馆FUTURE ARENA的「世一马王传奇」与「冒险之轮」最考验体力，而「一二三红绿灯」玩乐时间虽短（因很易中「地雷」而被out），但过程非常紧张刺激！

「一二三红绿灯」过程非常紧张刺激！（图片来源：《亲子王》）

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小朋友必玩！超音鼠竞技场SONIC STADIUM 设0-12岁儿童区

二楼的超音鼠竞技场SONIC STADIUM专为SONIC粉丝和小朋友打造，更首度推出两大独家游乐项目：音速旋风与空中金环大冒险，大、小朋友齐齐化身超音鼠，享受突破极限的快感！ 更有专为 0-12 岁孩子设计的超音鼠全能运动场，小朋友可齐齐上场参与田径竞技，跑完100米再跳远，还可一起挑战跨栏，看看谁的运动细胞最强！另外亦有专为0至6岁小朋友而设的Playground区，当然少不了孩子最爱波波池，还有多款适合幼童的运动游戏。

超音鼠全能运动场（图片来源：《亲子王》）

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【KKday618年中大促限定｜必抢1折】JP超动感全票（120分钟畅玩）

优惠：HK$36/位（原价HK$360/位）

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优惠：HK$360/组，平均HK$180/位（原价HK$720/组）

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【快闪独家｜1大1小（4-11岁）】全票＋防滑袜1对

优惠：

．平日HK$550/组，平均HK$275/位（原价HK$610/组）

．周末HK$610/组，平均HK$310.5/位（原价HK$690/组）

- 门票价钱包括1位成人及1位4至11岁儿童＋防滑袜1对

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月15日10:00至8月31日23:59

使用日期：2026年6月15日至9月30日

场次时间：10:30-12:30 / 13:00-15:00 / 15:45-17:45 / 18:30-20:30（2月起 18:30-20:30 的场次只开放星期

五至日及假期）

地址：九龙城启德体育园运动健康中心G至4楼

* 0-3 岁小童免费；11岁或以下小童须由18岁或以上成人陪同方可进入展馆

亲子乐园门票优惠3：深圳龙岗Airparty空气湃运动嘉年华低至1折

位于深圳龙岗区的空气湃运动嘉年华，是目前深圳最大双层180,000呎巨型乐园！场内有多达100多项潮玩项目，总共分为12个主题游戏区！ 当中有4大核心体验板块：极限挑战、科技未来、综艺狂欢和全球IP，每个板块都具有独特的主题和项目，为大、小朋友带来沉浸式玩乐体验。同时还有全国首创、颠覆传统的独特项目，包括20米高空馆的悬空蹦极+弹射起飞、户外真人CS战场、无人机编队+坦克机器狗等。

（图片来源：KKday）

超凡沉浸式科技亮点设施：裸眼7D飞行体验馆 、 VR大空间《嘘!莫名之地》（国内首创9D空间声音交互密室）、 波动AR虚拟竞技科技赛、 狼人杀城市联赛、VR滑翔伞 & F1赛车、360度太空自行车&勇气梅花桩；

刺激极限挑战： 4人秋千+弹射起飞、户外卡丁车、疯狂碰碰车 、极速摩托、Disco 转 ；

综艺IP实景还原： 《疯狂的麦咭》七大闯关主题（如石板、岩石、X闯关、悬崖等）、《Running Man》撕名牌比赛&枕头大战；

全球IP主题体验： 《九龙城寨》超大主题鬼屋（600㎡实景还原）、 《鱿鱼游戏》生存挑战 、 《第五人格》非对称对抗。

未来竞技场：室内匹克球场&壁球馆、无人机足球比赛、山体攀岩&斜坡攀岩、无冰冰壶比赛、模拟棒球赛、射箭竞技场、实弹射击&飞碟打靶、弹床灌篮大赛、夜光保龄球馆、水上划船赛、滚轴溜冰场 。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览深圳室内游乐场详情：

【KKday618年中大促限定｜1折｜输入优惠码「APARTY1」】单人平日4小时任玩门票

优惠：HK$235/位，输入优惠码【APARTY1】后HK$23/位

*平日适用；只可单次进出

*入场需穿着防滑袜；18岁以下需家长陪同

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【独家二人同行｜低至HK$269/位】全日任玩门票（平日及周末适用）

优惠：HK$538/组，平均HK$269/位

输入优惠码【APARTY50】后，HK$488/组，平均HK$244/位（原价HK$720/组）

*全日不限次进出；平日及周末及公众假期适用

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【快闪独家｜亲子全日任玩门票（1大1小）｜人均低至HK$184起】

优惠：HK$368起，人均HK$184起

输入优惠码【APARTY50】后，HK$318起，人均HK$159起（原价HK$623/位）

-*全日不限次进出；身高150cm（含）以下为儿童票

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月15日10:00至6月21日23:59

最终使用期限：2026年7月31日

营业时间：周末及公众假期10:00-22:00；星期一至五10:00-20:00

夜场：周末及公众假期17:30-22:00；星期一至五16:30-20:00

地址：深圳市龙岗区吉华街道三联社区赛格新城1号101

*本场馆暂不接待70岁或以上长者

*入场需穿着防滑袜；馆内禁止带食物及吸烟

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