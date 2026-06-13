保良局陆庆涛小学 2027年度小一入学简介会及体验日 附报名方法｜学校开放日

小一入学｜各位K2家长注意！将军澳热门直资保良局陆庆涛小学将举办「2027年9月小一入学申请简介会暨小一学习体验课程」。该校以「一条龙」办学模式见称，非常重视「12年一贯中小课程衔接」，毕业生可直升保良局罗氏基金中学，让学生能无缝过渡中学生活。此外，学校预计将于2028年进驻安达臣道全新校舍，占地广阔，未来发展与配套将更趋完善。

小一入学｜保良局陆庆涛小学「小一学习体验课程」

简介会当日的活动相当丰富：家长除了可欣赏学生的欢迎表演、聆听入学申请须知及课程衔接资讯外，更可透过在校学生亲身分享，深入了解学校的课程特色，并设有答问环节；至于K2的小朋友，则可同时参与「小一学习体验课程」，亲身感受学校多元化的特色课堂，完成后更可获发「听讲证书」！

保良局陆庆涛小学（图片来源：保良局陆庆涛小学）

活动分为上、下午两场进行，由即日起至6月14日接受网上报名（如人数过多将以抽签决定，结果将于6月22日以电邮通知）。各位家长切勿错过，把握机会为子女升小作好准备！

（图片来源：保良局陆庆涛小学校网）

与保良局罗氏基金中学为「一条龙」直资学校

保良局陆庆涛小学致力推行多元化与启发性的全人教育。学校为孩子设置「科学、科技、工程、艺术及数学（STEAM）」的探究式学习环境，并透过两文三语的沉浸式教学，全面培育学生的国际视野与创新思维。保良局陆庆涛小学与保良局罗氏基金中学为「一条龙」直资学校，两校透过联办学生领袖训练活动，让中小学生彼此认识及交流，以促进互相欣赏精神及培养归属感；学生也可从中体验合作及团队精神，加强学生的思考及沟通能力，学习成为领袖。

（图片来源：保良局陆庆涛小学校网）

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保良局陆庆涛小学 2027年度小一入学简介会及体验日

日期：6月27日（星期六）

时间：08:30 - 10:30（第一场)、11:30 - 13:30（第二场）

地址：将军澳宝林邨

报名连结：＞＞按此＜＜

截止报名日期：由即日起至6月14日接受网上报名（如人数过多将以抽签决定，结果将于6月22日以电邮通知）。

查询：2701 0011（李小姐）

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