端午父亲节庆乐6大推介 柴火咸肉糭工作坊/亲子节日美食DIY/宝宝运动大赛｜亲子好去处

继佛诞后，下一个公众假期便是端午节，而且刚好与父亲节同一个周末，就趁着长周末安排一些亲子活动，开心沉浸节日气氛，和挚爱共享天伦乐。今次《亲子王》就为各位爸妈搜罗了6个庆祝端午节、父亲节的好玩活动，一齐出发去玩喇！

端午父亲节亲子好去处推介1：童游花园 端午+父亲节田园乐

父亲节想一家人过一个难忘假日，不妨参加由「童游花园」举行的「父亲节童心献爸爸」活动，既有绘本分享，也会制作香草烤鸡、落田采摘鲜花野草制作心意花架给爸爸。

聆听有关端午节的绘本故事，体验打鼓和认识龙舟运动。（图片来源：受访者提供）

此外，「童游花园」 6月亦会举办端午节特备活动，利用柴火炮制咸肉糭，即场收割艾草制作应节香囊，和其他家庭进行旱地龙舟赛，也会安排绘本时间认识节日来源，并一同品尝新鲜出炉柴火糭、腌制香草烤鸡及其他茶点，节目超级丰富。

旱地龙舟赛为户外活动，即使不到水上也能体验赛龙舟乐趣。（图片来源：受访者提供）

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童游花园端午+父亲节田园乐

地点：大埔碗窑

费用： $80 / 家长，$230 / 小孩（父亲节）；$240 / 小孩（端午活动）

对象：2 - 12岁亲子家庭

报名：WhatsApp 61245087

父亲节童心献爸爸

日期：6月20 - 21日

时间：15:00 - 17:00

端午节特备活动

日期及时间： 6月13日 15:00 - 17:00， 6月14日 13:00 - 15:00

端午父亲节亲子好去处推介2：Wonder Valley谷仔乐园 宝宝运动大赛

由牙牙学语到会爬会走，孩子头三年成长迅速，作为父母都不想错过每个阶段的重要时刻。Wonder Valley谷仔乐园长沙湾及铜锣湾两店将于6月两个周日举行「宝宝运动会」，13至24个月婴幼儿可参加搬公仔比赛，两至三岁则可参与障碍赛 （考验平衡木、跨栏、隧道及呼拉圈）。

带家中的「小健将」来到Wonder Valley 两店参加宝宝运动大赛，13 - 24个月婴幼儿还可以参加搬公仔比赛。（图片来源：受访者提供）

所有参赛者均可获赠证书、奖牌及礼品包，冠军奖有多款Vtech益智玩具及活动桌等丰富奖品，同日更特别加设「最佳亲子服装奖」，建议穿着同色系或同款亲子装报名！报名费用已包参赛费及两大一小于乐园任玩一小时，比赛完可慢慢在园内畅玩playhouse各项设施，父母就不用为假期节目而头痛了。

所有参赛者均可获赠证书、 奖牌及礼品包。（图片来源：受访者提供）

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Wonder Valley谷仔乐园宝宝运动大赛

日期：6月14日（长沙湾店）、21日（铜锣湾店）

时间：13:00 - 17:30

地址： 荔枝角长沙湾广场3楼312 - 317舖 （港铁荔枝角站A出口） / 铜锣湾皇室堡15楼1501 - 1505号舖 （港铁铜锣湾站E出口）

报名费（已包参赛费及2大1小于乐园任玩1小时）： $100 / 会员（不能使用积分扣除）、$120 / 非会员*

报名（WhatsApp）： 6707 5084 / 铜锣湾店、6790 5675 / 长沙湾店

* 开通新会员储值$300，可以报名费用$120抵销，补回$180后，即可拥有300储值额及1年会籍。

端午父亲节亲子好去处推介3：Little GoodTimeee 父亲节Baby Play Workshop

爸爸在家中的角色通常是玩乐担当，尤其在孩子幼年时期，总会和他们玩各项体能游戏。本地幼教机构Little GoodTimeee的工作坊融合绘本和手作，启发幼儿感官刺激。

今年父亲节的活动会与幼儿朗读内容简单、有趣的父亲节绘本，然后透过绘本延伸律动游戏、艺术创作，当中七感探索游戏，幼儿可自由、尽情地利用不同感官（视觉、触觉、听觉、嗅觉、本体觉、前庭觉）探索四周，过程中亦能促进亲子间的互动，感谢爸爸的辛劳照顾，享受父亲节温馨气氛。

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父亲节Baby Play Workshop

日期：6月21日

时间：11:00 - 12:15

地址：香港仔大道208号裕辉商业中心21楼1室

对象：8个月大 - 3岁

收费：$170 （1大1小）

查询及报名： 6264 9290（WhatsApp）/ Instagram@little.goodtimeee / Facebook@Little GoodTimeee

端午父亲节亲子好去处推介4：圣雅各福群会JCParentChat 让爱续航：守护家长身心



父母平常朝九晚六要上班，下班和假日时间要照顾家庭，有时候难免会忘记了照顾自己的身心灵。圣雅各福群会JCParentChat特别举办「让爱续航：守护家长身心」活动系列，并邀请二手时装店Green Ladies及由Playright智乐儿童游乐协会训练的Playworker参与。6月20至21日会有适合一家大

细的活动，家长可参与疗愈旅程 ，进行感官体验、疗愈手作及AI亲子共创。同时Playright Playworker会带领孩子玩，让家长可me time放松。

Green Ladies二手女装快闪市集，精选 超过1,000件优质二手女士服饰，更有小小店长现场为你服务。（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

期间更会有Green Ladies二手女装快闪市集，售卖1,000件服饰，每件低至$50，同场举办「穿出最好的自己」工作坊 —— 教导各位实用穿搭技巧，穿出自信（须预先报名）。

「穿出最好的自己」工作坊，从骨架认识个人形象的妈妈穿搭实用班。（图片来源：受访者提供）

邀请由受Playright训练的Playworker带领「自由游戏」（Free Play），以儿童 为主导，运用松散物料（如 纸箱等），让儿童自由组合、解构并发挥无限创意。（图片来源：受访者提供）

让爱续航：守护家长身心

日期： 6月20 - 21日（六、日）

时间：12:00 - 18:00

地点：湾仔合和商场3楼中庭

费用：免费

登记： ＞＞按此＜＜

端午父亲节亲子好去处推介5：FoodPLUS 亲子节日美食DIY

小朋友从小学习参与美食制作好处多多，既可认识不同食材及了解煮食背后原理，也可以此作为表达爱的心意。本地儿童厨艺学校FoodPLUS于父亲节及端午节均推出不同美食DIY课程：父亲节推出为小朋友而设的朱古力挞，制作简单，小朋友还可以发挥创意，用糖皮捏制出得意领呔、胡须或其他爸爸喜欢的图案；端午节则可制作小动物龙舟糯米糍，用上优质红豆作馅料，由粉团开始在老师指导下制作各款动物造型，自己包馅、调色、造型，并用粽叶制作龙舟小船，充满端午节节日气氛。

FoodPLUS推出为小朋友而设的朱古力挞，小朋友可以发挥创意，用糖皮捏制出得意领呔、胡须或其他图案。（图片来源：受访者提供）

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FoodPLUS节日美食

日期及时间：

•小动物龙舟糯米糍 6月19日10:00、14:00、16:00

•领呔朱古力挞 6月21日10:00、14:00、16:00

时长：1.5小时

地址： 太古城太裕路安盛台一楼501A - 3A舖 （港铁太古站D1出口步行3分钟）

费用：$480 （1大1小），额外大人 $100 / 位

报名：www.foodplushk.com

端午父亲节亲子好去处推介6：港青耀信 「万能爸爸」父亲节温馨企划

爸爸在家中的形象或许不如妈妈般具亲和力和突出，但男性多数以实际行动来展现对家庭的付出。港青耀信（YMCAHK The Beacon）于6月份将举办「万能爸爸」系列活动，包括发挥创意的「万能爸爸的隐藏技能游戏卡设计比赛」，以及「布朗尼爸爸曲奇」工作坊，让参加者透过艺术与手艺表达对爸爸的爱，同时借此机会学会欣赏爸爸。

将爸爸的强项与造型设计成游戏卡，所有参赛作品均会制作成实体卡一张以作留 念，并于港青耀信展览中公 开展出，更有机会角逐冠、 亚、季军，获取丰富奖品。（图片来源：受访者提供）

港青耀信「万能爸爸」父亲节温馨企划

「万能爸爸的隐藏技能游戏卡设计比赛」

参加对象：年龄不限

报名方式： 即日起于网上报名及提交作品

截止日期：6月12日（星期六）23:59

费用：$88

详情及报名：>>按此<<

参加「布朗尼爸爸曲奇」 工作坊的小朋友，可在曲奇画上爸 爸平日风趣搞怪的表情。（图片来源：受访者提供）

「布朗尼爸爸曲奇」工作坊

日期：6月20日（星期六）

时间： A班 11:00 - 13:00（6 - 15岁）、B班

15:00 - 17:00 （16岁或以上）

地址：长沙湾顺宁道338号

费用： $260（非会员）、$208（港青会员8折

优惠）

详情及报名： >>按此<<

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