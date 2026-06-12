永东巴士快闪优惠去澳门低至$8 长隆/深圳华发冰雪/广州融创热雪奇迹车票5折｜亲子优惠

亲子优惠｜想带小朋友北上玩乐，过境巴士是方便之选。就如永东巴士有多点上车，又可一上车即到内地指定目的地，去各区的长隆玩乐，又或是深圳华发冰雪、广州融创热雪奇迹玩雪亦可，现在去澳门也可以坐巴士直达。今日（12日）永东巴士又有新优惠，多条热门路线车票5折，去澳门单程车票更只需$8。即睇永东巴士优惠详情，早早预订抢车票！

亲子优惠｜永东巴士5折优惠 低至$8去玩澳门玩

永东巴士于香港市区多个上车点直通各大热门目的地，最方便是无需自行转车，节省排队购票时间。购票时记住要提供实名，下单后亦需要二次确认车次状态，配额有限，售完即止。同时，6月27日起，更新增上下车点，包括港岛（湾仔/上环/北角）上下车站点，经深圳湾口岸往来大湾区各站！

（图片来源：KKday）

早前永东巴士推出现金券优惠一出即售罄，今日（11日）又有新优惠，多条热门路线车票5折，去澳门玩更低至$8，去深圳华发冰雪热雪奇迹、番禺长隆等亦有优惠，爸妈们记住快快入手！

（图片来源：KKday）

【618年中大促限定｜必抢HK$8】永东巴士香港市区＜往/返＞澳门单程兑换券1张

优惠：HK$8/位（原价HK$180/位）

．使用日期：即日至2026年6月30日

．香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）

．澳门下车点：澳门上葡京酒店、澳门威尼斯人酒店、澳门新葡京酒店

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【618年中大促限定｜1折必抢HK$18】永东巴士香港市区＜往/返＞澳门单程兑换券1张

优惠：HK$18/位（原价HK$180/位）

．使用日期：即日至2026年6月30日- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）

．澳门下车点：澳门上葡京酒店、澳门威尼斯人酒店、澳门新葡京酒店

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞澳门单程兑换劵1张

优惠：HK$180/位；输入5折优惠码「WTMOJUN12」后HK$90/位（原价HK$180/位）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

．每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

．香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）

．澳门下车点：澳门上葡京酒店、澳门威尼斯人酒店、澳门新葡京酒店

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【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞广州花都单程兑换劵1张｜广州热雪奇迹/花都城际酒店

优惠：HK$132/位；输入5折优惠码「WTHDJUN12」后HK$66/位（原价HK$140/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

．香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHOMALL、启德体育

园

．花都下车点：广州热雪奇迹（花都融创茂2号门）、花都城际酒店（原聚喜来大酒店）

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（图片来源：KKday）



【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞深圳华发冰雪热雪奇迹单程兑换劵

1 张

优惠：HK$70/位；输入5折优惠码「WTHFJUN12」后HK$35/位（原价HK$70/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHOMALL

．深圳下车点：深圳华发冰雪热雪奇迹主入口对出地面P2停车场

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞番禺长隆/番禺广场单程兑换劵1张

优惠：HK$130/位；输入5折优惠码「WTPYJUN12」后HK$65/位（原价HK$130/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

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【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞清远长隆/清远国际酒店/清新美林

酒店单程兑换劵1张

优惠：HK$140/位；输入5折优惠码「WTQYJUN12」后HK$70/位（原价HK$140/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

．香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHOMALL

．清远下车点：清远长隆跨境巴士站（长颈鹿城堡酒店）、清远国际大酒店、清新美林酒店

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区＜往/返＞珠海长隆/珠海人工岛单程兑换劵1

张

优惠：HK$150/位；输入5折优惠码「WTZHJUN12」后HK$75/位（原价HK$150/位）

．使用日期：即日起至2026年6月30日

．每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

．香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀

（中港城）、荃湾（如心广场）

．珠海下车点：珠海长隆企鹅酒店、长隆横琴湾酒店、长隆马戏酒店、长隆飞船酒店、珠海人工岛

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月12日10:00至6月17日23:59

使用日期：澳门线（618大促限定方案除外）即日至2026年9月30日；其余各线即日至2026年6

月30日

*各线上下车站点不适用：太子、红馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、启德体育园、香港国际

机场及亚洲国际博览站

*购票需提供实名，订单一经确认不做任何变更、退款及取消

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